Walt Disney World en Orlando: parques temáticos, atracciones, desfiles, espectáculos y todo lo que necesitas saber

Walt Disney World Resort, situado en Orlando (Florida), es el complejo turístico más grande del mundo dedicado al ocio. Con una extensión similar a una ciudad, reúne cuatro parques temáticos principales, dos parques acuáticos, zonas de ocio, hoteles y una oferta prácticamente inabarcable.

En Viajestic hemos tenido la gran oportunidad de conocerlo gracias a Visit Orlando y por eso, te queremos contar todo lo que necesitas saber para que organices tu viaje y aproveches la experiencia.

Los 4 parques de Walt Disney World Resort

El complejo se divide en cuatro grandes parques, cada uno con identidad propia. Te contamos que hay en cada uno de ellos:

Magic Kingdom

Magic Kingdom es el más emblemático y el que representa la esencia clásica de Disney. Presidido por el castillo de Cenicienta, es el parque más orientado a familias, aunque también cuenta con algunas de las atracciones más populares. Su horario es de 9:00 a 23:00 horas (entrada anticipada de 8:30 a 9:00 horas).

Las mejores atracciones de Magic Kingdom

TRON Lightcycle / Run: una de las montañas rusas más modernas e intensas del complejo

una de las montañas rusas más modernas e intensas del complejo Space Mountain : una clásica montaña rusa en la oscuridad

: una clásica montaña rusa en la oscuridad Seven Dwarfs Mine Train : más suave pero muy demandada.

: más suave pero muy demandada. Tiana's Bayou Adventure: una atracción acuática temática basada en la película, dura 12 minutos y está llena de música y emoción.

una atracción acuática temática basada en la película, dura 12 minutos y está llena de música y emoción. Buzz Lightyear's Space Ranger Spin: es una atracción interactiva donde los visitantes viajan en naves giratorias y usan láseres para disparar a objetivos, ayudando a Buzz a derrotar al Emperador Zurg.

Desfiles y espectáculos de Magic Kingdom

Desfile Starlight: Dream the Night Away de Walt Disney World | Walt Disney World

Magic Kingdom Park cuenta con numerosos espectáculos a lo largo del día situados en distintas zonas del parque. Sin embargo, los desfiles principales son los siguientes:

Disney Festival of Fantasy Parade : Se realiza durante el día (sobre las 15:00 horas) y celebra cuentos de hadas con carrozas, música y personajes.

: Se realiza durante el día (sobre las 15:00 horas) y celebra cuentos de hadas con carrozas, música y personajes. Disney Starlight: Dream the Night Away: Es el nuevo desfile nocturno (inaugurado en 2025) que presenta carrozas iluminadas y tecnología avanzada, recorriendo el parque por la noche. Tiene lugar entorno a las 20:45 horas.

Te recomendamos que vayas a coger sitio con tiempo, ya que las áreas donde puedes situarte están muy señalizadas y si no te encuentras en ellas el personal del parque puede echarte.

Espectáculo Happily Ever After de Walt Disney World | Walt Disney World

Happily Ever After: Es el espectáculo de fuegos artificiales del Castillo de Cenicienta de Magic Kingdom Park, comienza a las 22:00 horas y el más esperado por los visitantes. Combina música, fuegos artificiales y videomapping y tiene lugar en Main Street, la zona principal del parque y una de las más concurridas para este momento.

Dato importante: Los fuegos artificiales también se pueden ver desde algunas zonas de Frontierland y Tomorrowland. Estas áreas suelen estar menos concurridas, pero no ofrecen una buena vista de las proyecciones.

EPCOT

Este parque combina innovación, ciencia y cultura internacional. Está dividido entre Future World y el World Showcase (con 11 pabellones temáticos) donde se representan distintos países como México, Noruega, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Reino Unido y Canadá. Su horario es de 9:00 a 21:00 horas (entrada anticipada a las 8:30 horas.

Las mejores atracciones de EPCOT

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind: Es su atracción estrella y está considerada una de las más intensas y avanzadas tecnológicamente.

Es su atracción estrella y está considerada una de las más intensas y avanzadas tecnológicamente. Test Track: es una atracción de simulación automotriz de alta velocidad, famosa por ser la más rápida de Walt Disney World.

es una atracción de simulación automotriz de alta velocidad, famosa por ser la más rápida de Walt Disney World. Soarin' Around the World: una experiencia de vuelo más tranquila con realidad virtual

una experiencia de vuelo más tranquila con realidad virtual Frozen Ever After: orientada al público familiar y con animatronics muy reales

orientada al público familiar y con animatronics muy reales Remy's Ratatouille Adventure: una atracción familiar de inmersión 4D/3D situada en el pabellón de Francia. Reduce a los visitantes al tamaño de una rata, embarcándolos en una persecución por la cocina de Gusteau.

Espectáculo Luminous: The Symphony of Us de Walt Disney World | Walt Disney World

EPCOT no tiene desfile, pero sí un gran espectáculo nocturno en su lago central, llamado Luminous: The Symphony of Us, es un show nocturno diario sobre el World Showcase Lagoon con fuegos artificiales, fuentes y luces. Tiene lugar a las 21:00 horas.

Hollywood Studios

Este parque está centrado en el mundo del cine y alberga algunas de las experiencias más inmersivas del resort, especialmente en el área de Star Wars. Su horario es de 9:00 a 21:00 horas (entrada anticipada a las 8:30 horas).

Mejores atracciones de Hollywoodo Studios:

Rise of the Resistance: es una de las atracciones más completas y valoradas

es una de las atracciones más completas y valoradas Millennium Falcon: Smugglers Run permite una experiencia interactiva.

permite una experiencia interactiva. Tower of Terror: una icónica atracción de caída libre ambientada en un hotel abandonado de los años 30.

una icónica atracción de caída libre ambientada en un hotel abandonado de los años 30. Rock 'n' Roller Coaster: una emocionante montaña rusa de interior con looping y alta velocidad situada en Sunset Boulevard

Este parque no cuenta con un gran desfile diario, pero sí ofrece distintos espectáculos y shows nocturnos. El más esperado es Fantastic!, que combina proyecciones sobre cortinas de agua, pirotecnia, efectos de fuego y personajes clásicos de Disney. Tiene lugar a las 21:00 horas.

Animal Kingdom

Combina un zoológico de clase mundial dedicado a la conservación animal con atracciones inmersivas de alta tecnología, destacando por su enfoque en la naturaleza. Su horario es de 8:00 a 18:00 horas (entrada anticipada a las 7:30 horas).

Las mejores atracciones de Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage: es el gran reclamo del parque, y del área de Pandora, y es uno de los simuladores más espectaculares del mundo.

es el gran reclamo del parque, y del área de Pandora, y es uno de los simuladores más espectaculares del mundo. Expedition Everest: es la principal montaña rusa, con tramos intensos

es la principal montaña rusa, con tramos intensos Kilimanjaro Safaris ofrece una experiencia única con animales reales en semilibertad.

Es un parque más enfocado al día, ya que suele cerrar antes que los demás y no siempre cuenta con fuegos artificiales, aunque sí con espectáculos como Festival of the Lion King, que celebra la película clásica El Rey León (horarios: 10:00, 11:00 y 12:00).

Lightning Lane: cómo evitar largas colas

El sistema Lightning Lane es el pase rápido de Disney y, en la práctica, se ha convertido en una herramienta casi imprescindible, especialmente en temporada alta. Permite acceder a atracciones sin hacer las largas colas habituales, a cambio de un coste adicional.

Existen dos modalidades: el Multi Pass y el Single Pass.

Multi Pass: Para Magic Kingdom y Dinsey's Hollywood Studios cuesta desde 29 dólares, para EPCOT desde 21 dólares y para Animal Kingdom desde 16 dólares.

Para Magic Kingdom y Dinsey's Hollywood Studios cuesta desde 29 dólares, para EPCOT desde 21 dólares y para Animal Kingdom desde 16 dólares. Single Pass: Es el pase individual para las atracciones más demandadas, se compran por separado y está disponible para las siguientes atracciones: Seven Dwarfs Mine Train (desde 13 dólares), TRON Lightcycle / RUN (desde 20 dólares), Guardians of the Galaxy (desde 18 dólares), Star Wars: Rise of the Resistance (desde 22 dólares) o Avatar Flight of Passage (desde 15 dólares).

Los hoteles de Walt Disney World Resort

Walt Disney World Resort cuenta con más de 25 hoteles oficiales Disney dentro del complejo. Estos se dividen en tres grandes categorías:

Value Resort (más económicos)

Moderate Resort (gama media)

Deluxe Resort (los más exclusivos, muchos cerca de los parques)

Si se incluyen también los hoteles asociados dentro del área Disney (como los de Disney Springs o el área de EPCOT operados por terceros), la cifra total supera los 30 alojamientos dentro del resort.

Nosotros nos alojamos en Walt Disney World Swan Reserve, que forma parte del complejo Walt Disney World Swan and Dolphin, gestionado por Marriott.

Restaurantes icónicos de Walt Disney World Resort

Algunos de los restaurantes más destacados del parque son:

Be Our Guest (Magic Kingdom): Ambientado en el castillo de La Bella y la Bestia, es uno de los restaurantes más populares del parque, tanto por su decoración como por la experiencia inmersiva.

Ambientado en el castillo de La Bella y la Bestia, es uno de los restaurantes más populares del parque, tanto por su decoración como por la experiencia inmersiva. Space 220 (EPCOT ): simula una comida en el espacio con vistas a la Tierra desde una “estación espacial”. Es más una experiencia que un restaurante convencional.

): simula una comida en el espacio con vistas a la Tierra desde una “estación espacial”. Es más una experiencia que un restaurante convencional. Hollywood Brown Derby (Hollywood Studios): Inspirado en el Hollywood clásico, combina buena cocina con ambiente elegante dentro del parque.

Inspirado en el Hollywood clásico, combina buena cocina con ambiente elegante dentro del parque. Cinderella’s Royal Table (Magic Kingdom): Comer dentro del castillo de Cenicienta es una de las experiencias más demandadas, especialmente con personajes Disney.

Comer dentro del castillo de Cenicienta es una de las experiencias más demandadas, especialmente con personajes Disney. Chef Mickey’s (Contemporary Resort): Uno de los buffets con personajes más populares, ideal para familias.

El transporte dentro de Walt Disney World Resort

El transporte dentro de Walt Disney World Resort es gratuito para los huéspedes y conecta los hoteles Disney con los 4 parques temáticos y también conecta los parques entre sí:

Autobuses Disney: Conectan todos los hoteles Disney con los parques.

Conectan todos los hoteles Disney con los parques. Disney Skyliner: Sistema de teleférico que conecta EPCOT y Hollywood Studios con hoteles seleccionados

Sistema de teleférico que conecta EPCOT y Hollywood Studios con hoteles seleccionados Monorail : Conecta Magic Kingdom y EPCOT con el TTC (Transportation and Ticket Center) y hoteles seleccionados.

: Conecta Magic Kingdom y EPCOT con el TTC (Transportation and Ticket Center) y hoteles seleccionados. Barcos/Ferries: Ofrecen transporte entre algunos hoteles y parques, especialmente cerca de Magic Kingdom y Epcot.

Consejos prácticos para Walt Disney World Resort

Para disfrutar al máximo del viaje, es fundamental apoyarse en la app My Disney Experience, que permite consultar tiempos de espera, reservar atracciones y ver horarios actualizados. También conviene llegar temprano a los parques, llevar ropa cómoda y prepararse para largas caminatas y altas temperaturas.

Reservar con antelación restaurantes o experiencias especiales puede marcar la diferencia, especialmente en parques como EPCOT. Y, sobre todo, es importante asumir que no se puede ver todo en un solo viaje: la clave está en priorizar y organizar bien cada día.