Julio es, probablemente, el mejor mes del año para visitar Ladakh, te contamos por qué

Ladakh es una región remota de la India, está entre el Tibet y Pakistán y es una de las regiones menos pobladas del planeta; además el de Ladakh es un paisaje de alta montaña y cultura tibetana al que no se llega fácilmente (como sucede siempre con los destinos remotos…), ahora bien, es un lugar espectacular que merece el esfuerzo de llegar hasta él, eso sí, especialmente en el mes de julio ¿por qué? Por varias razones que te contamos a continuación.

En primer lugar porque entonces todas las carretas y pasos de montaña están abiertos, no cerrados por nieve como sucede buena parte del año (en este sentido agosto también es buen mes para viajar a Ladakh); las temperaturas son agradables en julio, no como sucede en otras épocas del año cuando son mucho más extremas (en julio durante el día oscilan entre los 20 y lo 28ºC dependiendo de la zona y por la noche rondan los 10ºC); apenas llueve, lo que hace la experiencia mucho más cómoda y placentera.

Leh, en Ladakh (India) | Pixabay

Hay además un par de razones más para elegir julio como el mes para visitar Ladakh: los paisajes, tras el deshielo, lucen su mejor cara, los campos y los pueblos de esta zona remota de la India destacan y contrastan con el fondo árido de las montañas ; en esta época del año, aprovechando sin duda lo agradable de la climatología, es cuando se celebran en los monasterios budistas de la zona los festivales religiosos tradicionales, se trata de fiestas con ceremonias abiertas a los visitantes.

Ahora que sabes que a Ladakh conviene ir en julio, seguro que te estás preguntado cómo llegar hasta allí y qué te vas a encontrar y eso es precisamente lo que vamos a contarte ahora:

Para llegar a Ladakh desde España lo más fácil es volar a Delhi y desde allí a Leh, capital de Ladakh, el vuelo doméstico de Delhi a Lea pasa por ser una de las rutas aéreas más espectaculares del mundo porque atraviesa el Himalaya y, en los días despejados como suelen ser los del mes de julio, se ven cumbres de más de 7.000 metros. Este es la combinación más fácil y cómoda aunque se trata de un viaje largo: teniendo en cuenta que el vuelo a Delhi podría tener una escala, se tardan unas 15 horas en llegar desde España a Ladakh.

Monasterio budista en Ladakh | Pixabay

¿Tienes espíritu aventurero? Entonces tal vez prefieras llegar por carretera: en este caso tendrás que volar igualmente a Delhi y después tomar un vuelo doméstico no directamente a Leh, capital de Ladakh, sino a Srinagar o Manali, que son los dos puntos más recomendados para adentrarte en Ladakh por carretera y descubrir esta región remota de la India en profundidad: ten en cuenta, eso sí, que son dos o tres días de viaje por carretera, desde Srinagar es un poco más larga pero también más progresiva y por tanto más fácil mientras que la de Manali cruza puertos de montaña por encima de los 5.000 metros, es más espectacular pero también más dura por la altitud.

Para viajar a Ladakh y disfrutarlo necesitarás entre 10 y 14 días libres porque, además del tiempo que tardas en llegar, tienes que contar con un par de días en Leh en plan tranquilo, aclimatándote a la altitud que, especialmente si llegas desde el nivel del mar, se hace duro.

Ladakh de noche | Pixabay

Y ahora que sabes cuándo y cómo viajar a Ladakh cabe que te preguntes por qué: porque aquí podrás visitar monasterios budistas centenarios y asistir a ceremonias budistas escuchando los cantos de los monjes, disfrutar del senderismo entre valles y aldeas remotas que apenas han cambiado en siglos, dormir bajo un cielo lleno de estrellas… y visitar lugares únicos:

Khardung La, que es uno de los puertos de montaña asfaltados más altos del mundo; Thksey Monastery, que pasa por ser el monasterio budista más espectacular de todo Ladakh; Nubra Valley, un valle de dunas de arena, oasis verdes, ríos glaciares y montañas nevadas (por aquí pasaba la antigua ruta de la seda); Pangogn Tso, que es el lago más famoso de Ladakh; y por supuesto Leh que, si viajas hasta esta ciudad en avión, será tu punto de partida y que te sorprenderá tanto por su Palacio como por la Shanti Stupa (recomendable visitarla al amanecer o al atardecer) y también por su casco antiguo lleno de tiendas de artesanía y cafés.