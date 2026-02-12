¿Va a revisar mis redes sociales Estados Unidos? La verdad tras las condiciones de conseguir el ESTA para viajar

Ante la información que circula sobre que Estados Unidos habría hecho obligatoria la declaración de las redes sociales para aprobar la ESTA (Electronic System for Travel Authorization), Hellotickets, plataforma global líder en experiencias de viaje, tours y espectáculos, aclara que "a día de hoy no ha entrado en vigor ninguna nueva medida".

Además, la compañía apunta que se trata de "una propuesta en consulta, pero sin cambios oficiales. No se ha publicado ningún decreto de aplicación". De esta forma, en el procedimiento del ESTA no ha cambiado: la declaración de redes sociales sigue siendo opcional y no se exige información adicional sobre familiares, ni en la web ni en la aplicación móvil.

"En los últimos días hemos observado un incremento en las solicitudes de información", explica Jorge Diaz Largo, CEO de Hellotickets, por lo que "es importante recordar que el procedimiento actual del ESTA no se ha modificado. Hasta que no se publique una normativa oficial, las reglas siguen siendo las mismas. Nuestro papel es aportar claridad y evitar confusiones innecesarias".

Lo que deben tener en cuenta los viajeros

Hellotickets recomienda a los viajeros consultar siempre la información a través del sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos y tramitar el ESTA con suficiente antelación antes del viaje. Además, recuerda que a día de hoy:

La declaración de redes sociales sigue siendo opcional

El formulario ESTA no ha sido modificado

No se aplica ningún nuevo requisito

Más allá de las conversaciones regulatorias, viajar a Estados Unidos sigue estando ligado a experiencias culturales y eventos de gran impacto.

"Quienes eligen Estados Unidos suelen hacerlo para vivir una experiencia muy concreta: un evento deportivo, un espectáculo o un lugar emblemático", indica el CEO de la compañía, y añade: "nuestro objetivo es acompañarles con información fiable, tanto sobre los requisitos de entrada como sobre la organización de su viaje".