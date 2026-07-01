El pueblo del País Vasco donde nació el chef Íñigo Urrechu

En muchas ocasiones te hemos hablado de pueblos del País Vasco que merece mucho la pena visitar, como es el caso de Abadiño, donde veraneaba la actriz Amaia Salamanca durante su infancia

Y ahora queremos hablarte de Villareal de Urrechu (Urretxu), en Guipúzcoa, en lugar donde nació el chef Íñigo Pérez Pérez de Leceta, más conocido como Íñigo Urrechu.

Urretxu, conocido históricamente como Villarreal de Urrechua, es una de esas localidades del interior de Gipuzkoa que sorprenden por su tranquilidad, su patrimonio y su entorno natural. Situado en el valle del Alto Urola, muy cerca de Zumarraga y a menos de una hora de San Sebastián, es un buen destino para quienes buscan descubrir el lado más auténtico del País Vasco.

Su casco urbano invita a pasear entre plazas, casas tradicionales y edificios históricos como la iglesia de San Martín de Tours, el Palacio Baroikua o la ermita de Santa Bárbara. Además, el municipio conserva el encanto de las villas vascas de interior, con numerosos bares y restaurantes donde degustar la gastronomía local.

Uno de los grandes atractivos de Urretxu es su entorno natural. Desde el municipio parten varias rutas de senderismo que recorren los montes del Alto Urola, entre ellas la subida al monte Irimo, uno de los miradores más conocidos de Gipuzkoa. Desde su cima se obtienen vistas panorámicas del valle y de los parques naturales de Aizkorri-Aratz y Aralar en los días despejados.

La cercanía con Zumarraga, con la que forma prácticamente un mismo núcleo urbano, permite completar la visita con lugares como la ermita de La Antigua, considerada la "catedral de las ermitas vascas", o recorrer la Vía Verde del Urola, una ruta ideal para caminar o montar en bicicleta.

Por su ubicación, Urretxu también es una buena base para explorar otros destinos del interior de Gipuzkoa, como Legazpi, Oñati o el Santuario de Arantzazu, combinando naturaleza, patrimonio y gastronomía en una escapada diferente al País Vasco más costero.

Sobre Íñigo Urrechu

Comenzó en cocina en el año 1987, de la mano de Martín Berasategui, con el que aprendió no solo el gusto por la cocina, sino el sentir con pasión cada plato que hace, cada momento de la cocina y sobre todo aprendió a ser buena persona, para que ese sentimiento de cariño se refleje en los platos.

Después pasó ocho años en El Amparo hasta que en 2002 consiguió el sueño de su vida: tener su propio restaurante. Sus numerosos libros de cocina, su imaginación y su buena labia le han convertido en un gran comunicador. Urrechu colabora en casi todas las publicaciones de radio, revistas, periódicos, portales de internet y también podemos verlo en algunos programas de televisión.

Grupo Urrechu cuenta actualmente con un total de tres restaurantes en Madrid centro (Zalacaín, Urrechu Velázquez y la Guisandera de Piñera, un concepto que homenajea la cocina tradicional asturiana); tres en el área de Pozuelo de Alarcón: Urrechu Zoco y El Cielo de Urrechu y uno más en La Moraleja: A'Kangas by Urrechu, además de UZalacaín, el espacio para eventos de Zalacaín en la Finca de Pozuelo.

Urrechu Velázquez, la esencia del chef en Madrid

En pleno barrio de Salamanca se esconde uno de esos rincones capaces de hacerte olvidar, aunque solo sea por un rato, el ritmo frenético de Madrid. La terraza de Urrechu Velázquez es un refugio urbano donde la vegetación, el sonido del agua y un ambiente tranquilo invitan a desconectar de las altas temperaturas y del bullicio de la ciudad. Un espacio al aire libre pensado para disfrutar de una comida relajada, una cena especial o una larga sobremesa durante las noches de verano.

Al frente de la propuesta gastronómica está el chef Íñigo Urrechu, que firma una carta basada en el respeto por el producto y en los sabores de la cocina vasco-navarra. Ingredientes de primera calidad, recetas elaboradas con técnica y un toque de creatividad dan forma a una experiencia en la que cada plato busca conquistar desde el primer bocado. Todo ello acompañado por un servicio cercano, una cuidada selección de vinos y una propuesta de cócteles que convierten la visita en mucho más que una comida.

La carta de Urrechu Velázquez

La carta de Urrechu Velázquez se adapta en cada época a los productos de temporada, tomando el protagonismo en los meses más cálidos los ingredientes más refrescantes para el paladar. Así, para las noches de verano el chef Íñigo Urrechu propone un recorrido por nombres que ya son clásicos de esta casa y también algunas novedades que se incorporan ahora a la carta.

Entre ellas destacan en los primeros platos la ensalada de bogavante sobre cebolla trufada y vinagreta de coral; corte de Foie-gras con teja crujiente de pan dulce en ensalada; y briochitos de centolla y de rabo de toro, dulce, salado y picante. En los segundos destacan platos representativos como merluza con su pastel, Caviar ahumado y salsa fina de puerros y Pechuga de Faisán asada y pasta fresca con crema de trufa. Para el cierre con los dulces, Urrechu propone el batido de mango con crema helada de yogur natural y los dados de torrija artesana con pincelada de café con leche y su crema helada.

Los cócteles de Urrechu Velázquez

La carta líquida de Urrechu Velázquez es también otro de los motivos por los que acercarnos hasta este espacio. En su barra de cócteles, así como en la propia mesa, se ofrecen numerosas recetas de autor e incluso la posibilidad de disfrutar de uno de ellos elaborado ad hoc siguiendo los gustos del comensal en ese momento. Destaca en esta propuesta Oyster Martini, un cóctel con Tanqueray NºTEN redestilado con agua y hoja. También el cóctel Deisy Flower, con Tequila Don Julio Blanco, Vermouth Belsazar Blanco, Chartreuse amarillo & sirope de canela; el Cynar Julep con licor CYnar, zumo de pomelo, sirope de azúcar, zumo de limón, angostura & hojas de menta; el Air Trip, con Ron Zacapa 23, zumo de lima, sirope de miel & champagne; y el Banana Old Fashioned, con Ron Zacapa 23, sirope de maple, Oleo saccharum de plátano & angostura.