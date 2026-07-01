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La comunidad autónoma con más playas con bandera negra de España
Andalucía encabeza el informe Banderas Negras 2026 de Ecologistas en Acción con diez enclaves del litoral señalados por contaminación o mala gestión ambiental. Estos son los puntos de la costa andaluza incluidos en el listado y los motivos.
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Esta semana Ecologistas en Acción publicaba su informe de banderas negras 2026, que recoge un total de 48 afecciones ambientales en el litoral español. Dos por provincia y/o ciudad autónoma, con dos motivos distintos: una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental de nuestras costas.
No se trata de un ranking con las peores playas de España, sino un toque de atención para los casos más graves y que necesitan actuación urgente por parte de las administraciones públicas.
La comunidad autónoma con más banderas negras es Andalucía, que acumula 10 distintivos. Seguida de Valencia y Cataluña, con 6 banderas negras cada una.
A continuación te contamos cuáles son las playas con bandera negra de Andalucía y el motivo por el que se la han concedido:
Huelva:
- Por contaminación: Contaminación histórica en la Ría
- Por mala gestión: Gestión nefasta de la Playa Central de Isla Cristina
Cádiz:
- Por contaminación: Arco de la Bahía de Algeciras
- Por mala gestión: Tropelías Urbanísticas en Vejer, Barbate y Tarifa
Málaga:
- Por contaminación: Vertido de aguas residuales en la playa de Maro
- Por mala gestión: Licitación parcela lunar de la Residencia de Tiempo Libre, Marbella
Granada:
- Por contaminación: Vertidos en la Playa de la Charca, Salobreña
- Por mala gestión: Nueva urbanización en la Playa de Los Berengueles, Almuñécar
Almería:
- Por contaminación: Contaminación radioactiva en la playa de Quitapellejos
- Por mala gestión: Playas del Levante de la Reserva Natural de Punta Entinas-Sabinar (Almerimar-El Ejido)
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