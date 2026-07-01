La comunidad autónoma con más playas con bandera negra de España

Esta semana Ecologistas en Acción publicaba su informe de banderas negras 2026, que recoge un total de 48 afecciones ambientales en el litoral español. Dos por provincia y/o ciudad autónoma, con dos motivos distintos: una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental de nuestras costas.

No se trata de un ranking con las peores playas de España, sino un toque de atención para los casos más graves y que necesitan actuación urgente por parte de las administraciones públicas.

La comunidad autónoma con más banderas negras es Andalucía, que acumula 10 distintivos. Seguida de Valencia y Cataluña, con 6 banderas negras cada una.

A continuación te contamos cuáles son las playas con bandera negra de Andalucía y el motivo por el que se la han concedido:

Huelva:

Por contaminación: Contaminación histórica en la Ría

Por mala gestión: Gestión nefasta de la Playa Central de Isla Cristina

Cádiz:

Por contaminación: Arco de la Bahía de Algeciras

Por mala gestión: Tropelías Urbanísticas en Vejer, Barbate y Tarifa

Málaga:

Por contaminación: Vertido de aguas residuales en la playa de Maro

Por mala gestión: Licitación parcela lunar de la Residencia de Tiempo Libre, Marbella

Granada:

Por contaminación: Vertidos en la Playa de la Charca, Salobreña

Por mala gestión: Nueva urbanización en la Playa de Los Berengueles, Almuñécar

Almería: