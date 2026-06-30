El mapa con todas las playas de España con bandera negra de este 2026: señaladas por contaminación y mala gestión ambiental

Al igual que cada año se publica la actualización con todas las playas con bandera azul, Ecologistas en Acción también saca el informe de Banderas Negras 2026, que recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral español.

Desde 2005, realizan este informe Banderas Negras por el cual se señalan un total de 48 desastres o amenazas ambientales. Dos por provincia y/o ciudad autónoma, con dos motivos distintos: una bandera negra por contaminación y otra por mala gestión ambiental de nuestras costas.

De las 48 banderas negras concedidas, el informe recoge:

Urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre: 8 banderas.

Vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración: 14 banderas.

Afecciones a la biodiversidad: 9 banderas.

Acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa: 2 banderas.

Obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas: 3 banderas.

Contaminación química: 7 banderas.

Daños al patrimonio histórico y cultural en DMPT: 1 bandera.

Degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación: 4 banderas.

El informe pone el foco en amenazas que afectan de forma recurrente al litoral, como los vertidos de aguas residuales, la contaminación química, la urbanización del dominio público marítimo-terrestre, la pérdida de biodiversidad, la acumulación de residuos y las infraestructuras que alteran los ecosistemas costeros. Según la organización ecologista, estos problemas continúan deteriorando espacios de gran valor ambiental y paisajístico.

Entre los casos destacados este año figuran la Bahía de Portmán y el Mar Menor, en la Región de Murcia, que vuelven a recibir sendas banderas negras por la persistencia de la contaminación química y los impactos derivados de la presión agrícola y de una gestión considerada insuficiente para garantizar la recuperación de ambos ecosistemas.

Ecologistas en Acción subraya que el informe no pretende elaborar un ranking de las peores playas, sino llamar la atención sobre situaciones que requieren una actuación urgente por parte de las administraciones públicas. La organización reclama mejorar los sistemas de saneamiento y depuración, reforzar la protección del dominio público marítimo-terrestre y apostar por una planificación que priorice la conservación del litoral frente a la presión urbanística y turística.