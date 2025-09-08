Un joven se va de intercambio a Estados Unidos y cuenta las cosas más surrealistas que le han preguntado sobre España: "Creen que vivimos en la Edad Media"

Son muchos los jóvenes que cuando están estudiando en el instituto o en la universidad deciden hacer un intercambio para viajar a otro país y aprender su idioma o sus costumbres. Y a veces deciden publicar en redes sociales cómo está siendo su experiencia para así ayudar a otras personas que quieran hacer lo mismo.

El joven @piedrolaenusa está de intercambio en Estados Unidos y ha publicado un vídeo en TikTok con "las preguntas más históricas que le han hecho en su primer mes". "La primera que me dijeron, nada más bajar del aeropuerto, fue: 'Vamos a comer espaguetis, ¿sabes lo que es?, ¿hay espaguetis en España?'".

"La segunda fue bastante loca, '¿tenéis coches?'", le preguntaron al joven. "Sí que tenemos coches, tenemos aviones, no estamos en el tercer mundo", dice en el vídeo. Otra cosa que también le sorprendió es que cuando él dijo que era de Madrid, le dijeron: "¿La capital de México?".

"¿En España tenéis comida rápida?", es otra de las preguntas que le han hecho durante su intercambio. El vídeo de TikTok se ha llenado de comentarios de otras personas que también han vivido una experiencia similar. "A mi me preguntaron si hablo español después de decir que soy de España", dice una usuaria.

"A mi me preguntaron si en vez de en coche vamos en toro", "En mi luna de miel, en Jamaica, me preguntaron de dónde era, de España, y me dicen, México???", "yo le dije a mi coach de voleibol que era de España y me dijo que nunca había estado en París" o "Creen que vivimos en la Edad Media", son algunas de las historias que cuentan en las respuestas.