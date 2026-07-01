Empieza el Verano Joven 2026: desde hoy ya puedes viajar con descuentos de hasta el 90%

El Verano Joven 2026 ya está en marcha. Desde este 1 de julio, los jóvenes que se hayan registrado en el programa pueden empezar a utilizar los descuentos en tren y autobús para viajar por España y Europa durante los próximos meses.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, tiene como objetivo facilitar los desplazamientos de los jóvenes durante el verano mediante importantes rebajas en el precio de los billetes, que pueden alcanzar el 90% en determinados servicios.

¿Qué descuentos ofrece el Verano Joven 2026?

El programa contempla descuentos en distintos medios de transporte, entre ellos:

90% de descuento en los servicios de autobús regular de competencia estatal.

90% de descuento en los trenes de media distancia convencional y ancho métrico.

50% de descuento en los servicios Avant.

50% de descuento en trenes de larga distancia y alta velocidad, con un límite máximo de 30 euros por billete.

50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible comercializado a través de Renfe.

¿Quién puede beneficiarse y cómo conseguir el descuento?

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años con nacionalidad española o residencia legal en España. Si cumples los requisitos establecidos por el Ministerio y te has inscrito previamente en la plataforma habilitada para obtener el código personal necesario para comprar los billetes con descuento, recibirás un código a tu email.

Una vez hayas obtenido ese código, basta con introducirlo al realizar la compra en las páginas web o canales de venta de los operadores adheridos.

¿Hasta cuándo se pueden utilizar los descuentos?

Los descuentos del Verano Joven 2026 estarán disponibles durante toda la campaña estival, es decir, hasta el 30 de septiembre, permitiendo a miles de jóvenes viajar a un precio reducido tanto por España como por otros destinos europeos.

Con el inicio de la campaña este 1 de julio, se espera un aumento de los desplazamientos coincidiendo con las vacaciones de verano, especialmente en destinos de costa, ciudades turísticas y rutas ferroviarias de alta demanda.