Mar de ardora: 8 playas de Galicia donde puedes ver la bioluminiscencia este verano

Cada verano, las costas gallegas ofrecen uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de España. El conocido como mar de ardora hace que el agua se ilumine con destellos de color azul cuando las olas rompen o al mover el agua. Aunque depende de las condiciones del mar y no siempre está garantizado, hay varios arenales de Galicia donde este fenómeno de bioluminiscencia se observa con más frecuencia.

¿Qué es el mar de ardora?

Playa con bioluminiscencia o mar de ardora | iStock

La bioluminiscencia marina es un fenómeno natural provocado por microorganismos presentes en el agua que emiten luz cuando son agitados por el movimiento de las olas. En Galicia recibe el nombre de mar de ardora y suele ser más visible durante las noches cálidas del verano, especialmente entre julio y septiembre, en playas con poca contaminación lumínica.

Mejores meses para ver el mar de ardora

No existe una fecha exacta para contemplar el mar de ardora, pero las probabilidades aumentan durante los meses de julio, agosto y septiembre, en noches sin luna o con poca luz, lejos de núcleos urbanos y cuando la temperatura del agua es elevada. También conviene consultar la previsión meteorológica y elegir noches despejadas para disfrutar al máximo de este fenómeno natural.

Mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora

1. Playa de Carnota (A Coruña)

Con cerca de siete kilómetros de longitud, es una de las playas más famosas de Galicia para contemplar el mar de ardora. Su amplitud y la escasa iluminación de la zona favorecen la aparición de los destellos azules durante las noches de verano.

2. Playas de Muxía (A Coruña)

El municipio de Muxía, en plena Costa da Morte, cuenta con varios arenales donde es habitual que aparezca la bioluminiscencia. Su entorno salvaje y la oscuridad nocturna convierten la zona en una de las preferidas por quienes buscan este fenómeno.

3. Islas Cíes e isla de Ons (Pontevedra)

Las playas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas también son un lugar privilegiado para observar el mar de ardora. La ausencia de contaminación lumínica permite disfrutar de uno de los mejores escenarios para contemplar el brillo del agua.

4. Playa de Balarés (Ponteceso)

Situada en la Costa da Morte, esta playa destaca tanto por su entorno natural como por las ocasiones en las que el mar se ilumina durante las noches estivales. Además, ofrece unas excelentes vistas de la ría de Corme y Laxe.

5. Playa de Rebordelo (Cabana de Bergantiños)

Rodeada de pinares y eucaliptos, Rebordelo es otro de los puntos donde el mar de ardora aparece con cierta frecuencia. Su ubicación alejada de grandes núcleos urbanos ayuda a disfrutar mejor del espectáculo.

6. Playa de O Ézaro (Dumbría)

Conocida por la desembocadura del río Xallas y su famosa cascada, O Ézaro también figura entre los lugares donde es posible observar la bioluminiscencia en determinadas noches de verano.

7. Playa de Morazón (Sada, A Coruña)

La playa de Morazón, también conocida como Fontán, se ha convertido en uno de los mejores lugares para contemplar el mar de ardora en Galicia. Su ubicación en la ría de Betanzos, la escasa contaminación lumínica y su forma resguardada favorecen la concentración de los microorganismos responsables de la bioluminiscencia. En los últimos años, especialmente en 2026, ha protagonizado numerosos avistamientos compartidos por vecinos y fotógrafos.

8. Cabo Fisterra y la playa de Estorde

Los alrededores de Fisterra, incluyendo la playa de Estorde, son otro de los enclaves donde el mar de ardora puede dejar imágenes espectaculares. La combinación de oscuridad, oleaje y aguas atlánticas convierte esta zona en una de las más recomendadas para intentar verlo.