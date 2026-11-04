El mercado de Navidad a los pies de la "Dama de las catedrales": una treintena de casetas y un Alcázar iluminado

En diciembre, casi todo el que pasea entre las casetas de la Plaza Mayor de Segovia acaba haciendo el mismo gesto: se para con un vaso de algo caliente entre las manos y levanta la vista. Arriba, la catedral ocupa el cielo entero de la plaza. Lo que casi nadie sabe es que no estaba pensada para ir ahí. Si te gustan los destinos de Castilla y León con historia, hace poco te contábamos de otro rincón de la región, un pueblo de 200 habitantes con más de 10 librerías.

La catedral que no debería estar ahí

Hace cinco siglos, la catedral de Segovia se levantaba en la otra punta de la ciudad, pegada al Alcázar. En 1520, durante la guerra de las Comunidades, los comuneros se hicieron fuertes en ella para asediar el castillo, y el templo quedó en ruinas.

Se decidió construir el nuevo lejos de la fortaleza, en el corazón de la ciudad. La primera piedra se puso el 8 de junio de 1525, con trazas de Juan Gil de Hontañón, y el templo no se consagró hasta 1768, después de 243 años de obras. Es la última gran catedral gótica que se levantó en España, y por la silueta de sus pináculos la llaman la “Dama de las catedrales”. El claustro, obra de Juan Guas, se trasladó piedra a piedra desde la catedral vieja.

El mercado

Una treintena de casetas se reparten entre la Plaza Mayor y la plaza de Medina del Campo, junto a la iglesia románica de San Martín. Venden miel, velas, jabones, muñecas hechas a mano, piezas de madera y dulces, y seis de los puestos son de productores segovianos.

Entre las casetas gira un carrusel antiguo, y hay también una Casa de la Navidad y un tren navideño que baja con los niños hasta el Azoguejo. El acceso es libre.

Los horarios habituales son de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00, y en las últimas ediciones se han colocado cañones de nieve artificial sobre las casetas.

Un consejo práctico: con el mercado montado, la Plaza Mayor queda ocupada y el acceso en coche al casco se complica. Lo mejor es dejar el coche fuera y entrar andando.

Las luces y el Acueducto

Cuando cae la noche toca bajar hacia la avenida del Acueducto. Allí está el Pórtico de la Navidad, una galería luminosa de catorce arcadas a lo largo de 150 metros, con pases cada hora desde las siete hasta las diez de la noche. En la edición pasada, el encendido fue el 5 de diciembre a las 19:00.

Al fondo está el monumento que explica Segovia. El Acueducto lo levantaron los romanos a finales del siglo I o principios del II, con bloques de granito colocados unos sobre otros sin ninguna argamasa. Tiene 167 arcos y alcanza 28,10 metros de altura máxima en la plaza del Azoguejo. En 1985, la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad la ciudad vieja de Segovia y su Acueducto.

El Alcázar

El Alcázar, en la punta oeste de la ciudad, es el castillo del que salió Isabel la Católica el 13 de diciembre de 1474 para ser proclamada reina de Castilla. Se dice que su silueta inspiró el castillo de Blancanieves.

Alcázar de Segovia | Pixabay

La entrada cuesta 7 euros con el Museo de Artillería, y 10 si se suma la torre de Juan II, de 152 escalones, que se suben de una vez. En invierno abre de 10:00 a 18:00 y deja de vender entradas a las 17:30. Por eso conviene ir por la mañana, y dejar la tarde para el mercado.

La catedral por dentro

La visita general cuesta 4 euros (3 la reducida) y abre de lunes a sábado de 9:30 a 18:30, y los domingos de 13:30 a 18:30. La subida a la torre, de unos 88 metros, son 308 escalones, en cuatro paradas guiadas.