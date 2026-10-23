Los 6 pueblos más bonitos de Formentera que tienes que visitar: rincones con encanto más allá de sus playas

Formentera no se mide en kilómetros. Es uno de esos rincones que hay que vivir y disfrutar paso a paso, dejándose atrapar por esos pequeños núcleos urbanos que guardan, cada uno, una historia propia. Entender la isla es interiorizar esa calma que invita a olvidar el reloj y dejarse llevar por el murmullo del mar y la luz del Mediterráneo. Son seis pueblos, seis refugios, y todos reclaman un paseo pausado.

Sant Francesc

En Sant Francesc la vida transcurre a su propio ritmo. Es el corazón administrativo de la isla, pero conserva una paz reconocible para el que permanece allí cierto tiempo. En su plaza, la iglesia no se alza como un mero templo, sino como una sobria fortaleza de líneas austeras y sólidas. Construida hacia 1738, cuando la amenaza de los corsarios aún se vislumbraba en el horizonte, guarda tras su puerta forrada de planchas de hierro el refugio de una comunidad tenaz. A unos pasos, la capilla de Sa Tanca Vella (de los siglos XIII o XIV) se erige como un milagro de piedra que el tiempo respetó al quedarse pequeña con la repoblación del XVIII. Muy cerca, cuando llega la mañana de los martes y sábados, el Jardí de ses Eres se convierte en un mercadillo al aire libre con puestos de ropa, libros y tesoros de segunda mano con sabor a otra época

Sant Ferran

En el centro de la isla, Sant Ferran custodia prácticamente intacto el alma bohemia y el aire libre que le legaron los años setenta. Aún se intuye en sus calles la esencia de aquella época en la que poetas, músicos y hippies compartían confidencias y risas en las mesas de la mítica Fonda Pepe, que mantiene sus puertas abiertas a día de hoy. Su pequeña iglesia de 1889, la más íntima de las parroquias de la isla, contempla cómo de mayo a octubre las noches de Sant Ferran cobran una luz especial: la calle principal se viste de color con un mercado de artesanos y pintores que vuelcan en sus lienzos la magia de la isla, mientras el ambiente de la música en directo hace vibrar la plaza cada viernes.

Es Pujols

Es Pujols es muy popular en los meses estivales, y no es para menos. Es la mirada costera y festiva de la isla, un rincón donde la gastronomía local se entremezcla con sabores internacionales, y donde la brisa marina suele ser compañera de excepción de sus terrazas. Al caer la noche, sus bares y pequeños locales invitan a celebrar la vida y bailar hasta tarde. Sin embargo, aun en sus horas más vivas, Es Pujols logra mantener una elegancia serena que acentúa el equilibrio natural de la isla.

La Savina

Nacida entre los siglos XIX y XX para dar cobijo a las barcas tradicionales que faenaban en el Estany des Peix, La Savina fue durante décadas la vía de salida de la sal, el oro blanco de la isla. Hoy es la principal puerta de entrada a la isla, por la que llegan numerosos viajeros dispuestos a descubrir sus encantos. El constante ir y venir de embarcaciones da la bienvenida al viajero, pero antes de adentrarse en los caminos interiores, conviene dejarse llevar por el encanto de su pequeño mercadillo de aire hippy, un capricho vespertino para recibir el atardecer entre artesanías y brisa salina.

Es Caló de Sant Agustí

Es Caló es un cúmulo de contrastes. Aquí los varaderos de madera, reconocidos como Bien de Interés Cultural, acogen a las pequeñas barcas de pesca, protegiéndolas de las inclemencias del tiempo sobre una rampa de troncos centenarios. A su alrededor, el aroma de la cocina marinera invita a sentarse a la mesa con vistas a las aguas cristalinas de Ses Platgetes o la imponente silueta de los acantilados de La Mola. Es aquí donde nace el viejo camino de Sa Pujada (Ruta Verde 25), un itinerario empedrado que asciende pausadamente regalando, a cada paso, algunas de las panorámicas más deslumbrantes y emocionantes de todo el Mediterráneo.

El Pilar de la Mola

A más de cien metros sobre el nivel del mar, tras atravesar campos de viñedos rodeados por pacientes muros de piedra seca y pequeños bosques de pinos, el ritmo cambia por completo. El Pilar de la Mola es, quizás, el rincón más silencioso y espiritual de Formentera. Solo altera su letargo encantado en las tardes de miércoles y domingo, cuando su afamado mercado artesanal reúne cerámica, cuero, joyería, alpargatas y piezas de artistas residentes bajo el susurro de la música en vivo. Pasada su sobria iglesia del siglo XVIII, la carretera termina junto al faro, asomado a unos acantilados vertiginosos que encendieron la imaginación de Julio Verne para dar vida a Héctor Servadac. Un monolito rinde homenaje al genial escritor en este promontorio singular, atravesado por la monumental Ruta Verde 32, la más larga de la isla con más de doce kilómetros de pura naturaleza y sosiego.

Seis pueblos, seis latidos distintos y una sola máxima para quien desembarca: dejar las prisas atadas al muelle. Formentera solo entrega su verdadera magia a quien sabe caminarla sin mirar el reloj.