Cómo alargar los descuentos del Verano Joven 2026 hasta diciembre con Renfe y OUIGO

El Verano Joven 2026 ha registrado más de 2,5 millones de viajes entre julio y agosto, todo un éxito para el programa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ofrece descuentos de hasta el 90 % en trenes y autobuses estatales.

Como bien sabrás, este código está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años (nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008) con nacionalidad española o residencia legal en España. Y el descuento es válido para viajes hasta el 30 de septiembre.

Aunque todavía quedan unas semanas para poder seguir disfrutando del Verano Joven 2026, lo cierto es que puedes alargarlo unos meses más gracias a unas ventajas que han sacado Renfe y OUIGO.

Con Renfe

Si cumples con las condiciones de la promoción Verano Joven, eres cliente Más Renfe y viajas al menos 2 veces con sus servicios AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, obtendrás un código de descuento del 100% para comprar un billete en los siguientes 3 meses.

Tren de Renfe en una estación | iStock

Vamos, lo que viene siendo un billete de tren totalmente gratis. Cada dos viajes, un billete gratis. Eso sí, esta promoción está limitada a un máximo de 2 códigos promocionales por cliente de Verano Joven.

Con OUIGO

En el caso de OUIGO, con efectuar una reserva con el descuento del programa Verano Joven del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, tendrás acceso a un vale de descuento del 50% para tus siguientes compras, con las siguientes condiciones:

Por cada trayecto al que haya aplicado el descuento Verano Joven, se generará un vale de descuento del 50% para viajar entre el 1 de octubre y el 3 de diciembre de 2026, ambos inclusive, a cualquier destino OUIGO.

Solo se asignará un vale por trayecto, independientemente del número de pasajeros incluidos en la reserva. Es decir, a pesar de que existan varios viajeros en una misma reserva, solo se asignará un vale por el trayecto de ida, y, en su caso, un vale por el trayecto de vuelta, que serán asociados al correo electrónico del comprador.