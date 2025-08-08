Preferir comodidad frente al precio o la cercanía: 8 de cada 10 españoles cambiarían sus viajes por el clima extremo

En los últimos años, las preferencias de los turistas españoles ha sufrido un cambio debido a las altas temperaturas y las tendencias apuntan ahora más hacia destinos menos calurosos.

Hasta hace poco, las costas sur y mediterráneas lideraban los rankings de destinos más demandados, pero recientemente se ha revertido con una clara tendencia hacia el norte peninsular.

Las razones son varias, desde en el encarecimiento de zonas como la costa gaditana y las cada vez más frecuentes olas de calor sofocantes.

Playa en Valencia | Pixabay

Según una encuesta realizada por eDreams, entre enero y junio de 2025 se ha consolidado esta tendencia, aumentando las búsquedas de los españoles para sus vacaciones enclimas más suaves entre los que destacan Oporto, Viena o Budapest.

Es más, el 79% de los viajeros españoles están dispuestos a modificar sus vacacionessi se prevé clima extremo en su destino, con un fuerte repunte en las búsquedas hacia el norte de España, Europa y países como Eslovaquia, que se posiciona como el destino revelación del año.

Oviedo es el destino nacional que más ha crecido en búsquedas, con un 25% más respecto a 2024 y un 86% más que en 2022. Le siguen Bilbao (+18% y +70%), Santander (+13% y +69%) y La Coruña (+11% y +61%).

Ruan se consolida como la ciudad internacional más demandada por su clima templado, aumentando un 63% frente a 2024 y del 213% con 2022. Países como Países Bajos (+22%), Lituania (+20%), Polonia (+17%) y Austria (+14%) han despertado la curiosidad de los españoles.

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

La encuesta de esta web especializada en viajes ha sido realizada a más de 9.000 personas, entre las que se encontraban 1.000 españoles y, entre otros datos, ha revelado que el 43% de los españoles ha tenido que cambiar -o lo ha considerado-sus planes por eventos climáticos extremos, como olas de calor. También un 43% cambiaría de destino aunque tuviera que pagar más.

Lo que está claro es que el turista español ha cambiado de mentalidad en cuanto al turismo se refiere y ahora prioriza el confort climático en lugar de otros factores como el precio del viaje o la distancia.