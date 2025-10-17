Una azafata cuenta el producto que mucha gente pide en los aviones pero que tienen que entregar a escondidas porque es gratis

El mundo a bordo de un avión sigue siendo un misterio para muchos pasajeros, y en Viajestic sabemos bien que siempre queréis estar atentos a todos los trucos o secretos que las azafatas suben a redes sociales, por si puedes enterarte de alguna novedad o incluso ahorrarte algo de dinero en tu próximo viaje.

Barbara, bajo el usuario @barbiebac.ok comparte contenido desde 2019, cuenta anécdotas y curiosidades de su profesión sumando millones de visualizaciones cada mes. Siempre nos interesa conocer que ocurre mientras viajamos y estos creadores de contenido nos ayudan a descubrir los secretos de los TCP.

En un video que rápidamente se volvió viral, la auxiliar de vuelo argentina desveló un pequeño truco que el personal utiliza para un propósito muy específico al servir agua a los pasajeros.

"Cuando nos llaman desde el asiento para pedirnos un vaso de agua, nosotras lo tratamos de esconder porque si lo ve otro pasajero nos a pedir otro vaso de agua" afirma la creadora de contenido.

La ex azafata Barbara Bacilieri nos cuenta en el clip que "El agua es contagiosa", esto se debe a que cada vez que un pasajero pide un vaso de agua, se crea una efecto dominó y todos los pasajeros lo piden, por eso siempre lo llevan "a hurtadillas". "Las azafatas tratamos de que nadie nos vea" asegura la ex auxiliar de vuelo, porque si no, estarían gran parte del viaje sirviendo agua a los clientes.

También comenta que, si queremos tomar agua en medio de la noche, caminemos hasta la cocina para pedirlo directamente a las azafatas y no crear este efecto entre los pasajeros del avión.

El video ha sumado miles de visualizaciones en TikTok y los usuarios han comentado con diferentes opiniones y soluciones, como dar desde el principio un vaso de agua a todos o dar la información desde al comienzo del vuelo y que no se guarde como un secreto.