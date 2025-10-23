El mercadillo de ropa de segunda mano de Madrid con el que entrarás "al armario de tus influencers y creadores favoritos"

En Viajestic siempre estamos al tanto de los últimos planes en Madrid y, sin son gratis, mucho mejor. Ahora que se acerca Halloween y Navidad, son muchas las actividades y eventos que se pueden hacer en la capital, pero... ¿te imaginas poder "entrar" al armario de tus influencers y creadores favoritos?

El próximo domingo 26 de octubre, el espacio Eventize (María de Molina, 41, Madrid) acogerá la primera edición de We Are CreatorsMarket, un evento único que celebra la moda circular, la creatividad y el talento emergente, reuniendo a influencers, creadores y marcas independientes en un entorno lleno de experiencias, música y buen ambiente.

Organizado por Isa Romero (@lasis.si) e Irene Moreno (@planesdelocos), creadoras de contenido, @WearCreators TheMarket nace con la misión de crear una comunidad en torno al consumo consciente, la innovación y el estilo de vida urbano, ofreciendo un plan diferente en el corazón de Madrid.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán adentrarse en el armario de sus influencers y creadores favoritos, descubriendo prendas únicas, accesorios y piezas con historia. Cada stand representará la esencia de un creador, promoviendo la reutilización, la autenticidad y la conexión directa con la comunidad.

Además, los creadores de contenido tendrán la oportunidad de participar activamente con su propio stand, mostrando y vendiendo sus productos, colecciones o incluso presentando nuevas apps o proyectos personales en un espacio creativo y dinámico.

@cayetana.villegas, @planesdelocos, @zzzeetaaa, @lasis.si, @pdplanazos, @pauucolino, @analuiza_alls o @ananicls, son algunos de los creadores de contenido que estarán por el mercadillo.

Experiencias, música y gastronomía

Más allá del mercadillo, durante este día también habrá actividades como talleres creativos, como uno donde podrás pintar tu propia tote bag con El Taller de Santa Rita; y activaciones participativas; música en directo con artistas emergentes que pondrán banda sonora al día y activaciones de marca con sorteos, corners de productos y mucho más.

Pero es que la gastronomía también será una de las protagonistas del día. Flipo Fries And Cheese, el nuevo local de patatas fritas traídas directamente de Ámsterdam, acaba de aterrizar en Madrid (C/ Maiquez 36) estará en el evento y repartirá patatas gratis de 12:00 a 16:00 horas (o hasta fin de existencias).

Y lo mismo ocurre con los bagels artesanales de Bagelist, que tendrán una degustación gratuita de de 12:00 a 16:00 horas (o hasta fin de existencias).