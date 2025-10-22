La única ciudad de España que está entre los mejores destinos del mundo de 2026 según Lonely Planet

Recientemente te contábamos los destinos que estarán de moda en 2026 según Skyscanner y ahora la famosa guía de viajes Lonely Planet ha publicado su lista Best in Travel 2026 y en ella tan solo hay una ciudad española.

La ciudad de Cádiz ha sido elegida como el único destino español dentro de los 'Best in Travel 2026' de Lonely Planet, destacando su Carnaval, sus "magníficos" restaurantes, sus "vestigios arqueológicos" o sus espectáculos de flamenco, según un comunicado.

Cádiz | iStock

La nueva entrega de esta guía, que suma ya 16 ediciones, reúne un total de 25 destinos y 25 experiencias recomendables para el próximo año. Así, la firma recomienda visitar desde destinos clásicos como Phuket (Tailandia), Ciudad de México (México) o Irlanda, hasta otros lugares como el Theodore Roosevelt National Park (EE UU), la isla Reunión o el barrio de Liberdade en São Paulo (Brasil).

Junto a ellos, la lista está compuesta por Botsuana, Perú, Jeju-do (Corea del Sur), Montes Ikara-Flinders y el outback (Australia del Sur), Cerdeña (Italia), Túnez, Barbados, Islas Salomón, Maine (EE.UU.), Quetzaltenango (Guatemala), Jaffna (Sri Lanka), Utrecht (Países Bajos), Cartagena de Indias (Colombia), Finlandia, Quy Nho'n (Vietnam), Columbia Británica (Canadá), Siem Reap (Camboya) e Isla Norte (Nueva Zelanda).

Phuket | Pixabay

En cuanto a las experiencias, Lonely Planet ofrece propuestas para todo tipo de viajero: desde vivir un carnaval poco conocido como el Spicemas de Granada, en el Caribe, o unirse a la pasión desbordada de la Premier League en Inglaterra, hasta enfrentarse a los rápidos del río Colorado en EE.UU.

Además, los amantes de la gastronomía pueden disfrutar de un circuito cultural por el casco antiguo de Dubái, mientras quienes buscan avistar fauna salvaje encontrarán irresistible seguir a los elefantes del desierto en Namibia o navegar junto a las ballenas en las Azores.