Los destinos más populares para un fin de semana de otoño y la puntualidad de sus vuelos

El otoño se presenta como una de las mejores estaciones para viajar y descubrir nuevas ciudades sin los inconvenientes del calor, la masificación turística o los elevados precios del verano. Los paisajes europeos se transforman con tonos cálidos y dorados, y la agenda cultural se llena de festivales, ferias y eventos que invitan a disfrutar de una experiencia más auténtica.

Con el objetivo de garantizar que los viajes sean aún más satisfactorios, AirHelp, la empresa tecnológica especializada en mejorar la experiencia de los pasajeros ante posibles incidencias aéreas, ha analizado la puntualidad de los vuelos que parten desde España hacia los destinos más populares de esta temporada.

París

Plaza de Trocadero, en París | iStock

La capital francesa es un destino clásico que en otoño muestra su faceta más romántica. Los parques y avenidas se tiñen de tonos dorados, y pasear por lugares como los Jardines de Luxemburgo o el Sena se convierte en una experiencia especialmente agradable. Además, la ciudad ofrece una agenda cultural repleta: exposiciones, ferias de arte y los tradicionales cafés parisinos que invitan a refugiarse del fresco con un buen croissant.

Aproximadamente 13.500 pasajeros viajan cada fin de semana desde España a los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly; y, según datos históricos de AirHelp, el 74,6% lo hará en hora.

Roma

Fontana di Trevi, Roma | iStock

Visitar Roma en otoño es disfrutar de la Ciudad Eterna sin las aglomeraciones del verano. Las temperaturas suaves permiten recorrer con calma sus calles empedradas, admirar el Coliseo o disfrutar de una pizza en una terraza del Trastevere. Es también una temporada ideal para quienes buscan sumergirse en su historia y su gastronomía sin prisas, disfrutando de una luz dorada que realza cada rincón.

Cada viernes de otoño, unos 6.800 pasajeros vuelan desde España a Roma, y el 61% de los vuelos salen en el horario previsto.

Lisboa

Barrio de la Alfama, Lisboa | iStock

La capital portuguesa combina a la perfección tradición y modernidad, y el otoño es una de las mejores épocas para descubrirla. Sus colinas, el barrio de Alfama y los miradores con vistas al Tajo se visten de una luz melancólica. Además, los días templados permiten pasear en tranvía o saborear una copa de vino en una terraza sin el bullicio de los meses estivales.

Sin embargo, el aeropuerto Humberto Delgado continúa destacando por su baja puntualidad: de los más de 6.000 pasajeros que vuelan cada fin de semana desde España, solo el 42,7% despega en hora.

Londres

Puente de Londres | LONDON AND PARTNERS | Europa Press

En otoño, Londres se llena de encanto: los parques se cubren de hojas doradas, los mercadillos comienzan a prepararse para la Navidad y el ambiente cultural está en su punto álgido. Museos, teatros y conciertos ofrecen una amplia oferta para los viajeros urbanos. Es una época perfecta para disfrutar del ambiente cosmopolita londinense, entre cafés acogedores y paseos junto al Támesis.

Con más de 22.500 pasajeros cada fin de semana, Londres es el destino más concurrido de los analizados por AirHelp. La media de puntualidad de sus cuatro aeropuertos (Gatwick, Stansted, Heathrow y London City) es del 61,4%.

Ámsterdam

Ámsterdam en Navidad | iStock

La ciudad de los canales es especialmente fotogénica en otoño. Las hojas caídas reflejadas en el agua crean un paisaje único, ideal para explorar en bicicleta o en barco. Sus museos, como el Rijksmuseum o el Van Gogh, ofrecen refugio en los días más frescos, mientras que sus cafés y mercados locales invitan a disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor.

Más de 10.000 pasajeros hacen una escapada de fin de semana a Ámsterdam desde España, y el 68% de los vuelos despega puntualmente.

Berlín

Berlín, en Alemania | iStock

El otoño en Berlín combina historia, cultura y vida urbana. La caída de las hojas tiñe de color los amplios parques, y la ciudad ofrece numerosos eventos culturales y gastronómicos. Es una buena época para visitar monumentos emblemáticos como la Puerta de Brandeburgo o el Reichstag, así como para disfrutar de su vibrante vida nocturna en un ambiente más relajado.

Siguiendo la fama alemana por la eficiencia, el aeropuerto de Berlín destaca por su buena puntualidad: el 70,4% de los más de 4.300 pasajeros que vuelan desde España llegan en hora.

Praga

Reloj astronómico de Praga | iStock

La capital checa se transforma en un escenario de cuento durante el otoño. Los tonos ocres cubren los tejados y los árboles del Moldava, y la atmósfera medieval de sus calles se vuelve aún más mágica. Es una temporada ideal para disfrutar de sus cafés históricos, sus mercados de otoño y sus vistas desde el Puente de Carlos sin el exceso de turistas del verano.

No obstante, viajar a Praga puede ser complicado: de los 2.300 pasajeros que despegan desde España, solo el 66,2% lo hace puntualmente, lo que la convierte en uno de los destinos con mayor retraso.

Brujas

Brujas | Pixabay

Pasear por Brujas en otoño es como entrar en una postal. Los canales rodeados de árboles rojizos y dorados crean un ambiente de ensueño, y la tranquilidad de la temporada permite apreciar su belleza con calma. Los visitantes pueden disfrutar de su gastronomía (chocolate, gofres y cerveza artesanal) y participar en el Festival de la Cerveza, uno de los eventos más esperados del año.