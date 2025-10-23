Día Mundial de la Pasta: Restaurantes a los que puedes llegar en tren

Con más de 600 tipos diferentes y miles de combinaciones posibles, la pasta es uno de los platos más versátiles y consumidos del planeta. Desde los clásicos espaguetis a la boloñesa hasta platos más sofisticados como los tagliatelle al tartufo, este icono de la cocina italiana ha conquistado el mundo gracias a su sabor y capacidad para hacer disfrutar alrededor de la mesa. Y es que algo tan querido merecía su propio día en el calendario.

Por ello, este sábado 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una ocasión ideal para rendir homenaje a un plato que nunca falla. Y es que, para quienes quieran celebrarlo por todo lo alto, Ouigo lo pone fácil: con billetes desde solo 9€ es posible escaparse a alguno de sus destinos y disfrutar de auténtica cocina italiana en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Murcia. Un plan perfecto cargado de propuestas gastronómicas ideales para disfrutar la pasta como se merece.

Restaurantes en Madrid

SCARPETTA

La expresión italiana fare la scarpetta, que significa saborear una comida hasta el último bocado, da nombre a este idílico restaurante ubicado en el elegante hotel The Madrid Edition. Fue fundado por LDV Hospitality en Nueva York con la filosofía basada en realzar los sabores de temporada con una técnica refinada. Su plato estrella, el Spaghetti Scarpetta, se elabora con pasta fresca hecha a diario. Con un servicio impecable y atmósfera cosmopolita entre el mármol y la madera, es un sitio ideal para cenas especiales.

Plaza de las Descalzas 2, Madrid

DOLCE POSITANO

Inspirado en la Costa Amalfitana, Dolce Positano es una oda al color, la luz y el sabor del sur de Italia. Su carta evoca veranos infinitos, limoneros y el aroma del Mediterráneo. La Lasagnetta Tartufetta representa su lado más sofisticado: una lasaña casera con ragù blanco de cerdo y bechamel de trufa, terminada con trufa de temporada. Un plato seductor, aromático y envolvente, que combina la tradición con el placer de lo sublime.

Paseo del Pintor Rosales, 52

TOTÓ E PEPPINO

En Totò e Peppino, cada plato es un viaje a la Nápoles más auténtica. Entre fotos en blanco y negro, aroma a horno de leña y canciones que evocan el alma del sur de Italia, la pasta se sirve como manda la tradición: generosa, reconfortante y llena de historia. Su ziti al ragù napoletano es una de esas recetas que hablan de familia y de domingos en casa. Cocinado lentamente, el ragù impregna cada ziti con un sabor profundo y meloso, fruto de horas de paciencia y respeto por la tradición. Un plato que resume la esencia de la trattoria: amor, tiempo y autenticidad.

Avenida del Mediterráneo, 21

ORIGINE

El proyecto más personal de Salvatore Romano es una declaración de amor a dos tierras: Italia y España. En Origine, la pasta se convierte en un ejercicio de elegancia y sensibilidad, donde cada elaboración es un equilibrio entre técnica y emoción. Los Sorrentinos de Idiazabal son una muestra de ello: ravioli mantecados en caldo de pollo clarificado con lemongrass, glace de cordero y uva fresca. Un plato que combina la calidez de los sabores mediterráneos con la sutileza de una ejecución impecable.

Calle Rafael Calvo, 36

CALUANA

La elegancia se sienta a la mesa en Caluana, un restaurante donde la sutileza y el equilibrio definen cada bocado. Su cocina celebra la esencia italiana con un lenguaje contemporáneo y refinado. El ravioli de pato con foie y piñones es pura delicadeza: pasta fresca rellena de pato, acompañada de una suave salsa de foie y coronada con piñones tostados y albahaca frita. Un plato lleno de matices, pensado para disfrutar sin prisa.

Calle de la Bolsa, 12

GINOS

En el marco de su 40 Aniversario, Ginos celebra el Día Mundial de la Pasta reinventando sus platos más emblemáticos llenas de sabor. La nueva carta incluye propuestas como los Rigatoni di Carrillera al Forno, los Girasoli di Langosta alla Pirata y las Orecchiette al Parmigiano Reggiano DOP.

Este último ingrediente, con Denominación de Origen Protegida, protagoniza también un menú degustación especial disponible hasta el 14 de noviembre. La iniciativa combina tradición italiana con innovación, apostando por ingredientes de alta calidad y una presentación cuidada que eleva la experiencia gastronómica.

Horario: de lunes a domingo, de 12:30 a 00:00

Restaurantes en Málaga

TRATTORIA MAMA FRANCA

Ubicado en la zona litoral de Málaga, este acogedor local especializado en cocina tradicional calabresa destaca por una cuidada selección de pastas frescas rellenas, como los Tortelli ai Porcini con salsa de setas y trufa blanca, los Ravioli Ricotta e Spinaci, o los Fiocchi de pera con gorgonzola y nueces. Cada plato se elabora con ingredientes auténticos y se acompaña de vinos italianos y españoles, en un ambiente acogedor y colocando a Málaga como destino perfecto para celebrar este día.

Avenida Imperio Argentina 7, 29004 Málaga

Restaurantes en Barcelona

LE ROMANE

Reconocido por su autenticidad con el sello Ospitalità Italiana, Le Romane fue fundado por Renato y Loredana con el propósito de traer la verdadera cocina romana a Barcelona. En su local, destacan platos como la pasta carbonara, la cacio e pepe y los bucatini all’amatriciana, elaborados con pastas frescas y recetas tradicionales. Como curiosidad: es el único restaurante de la ciudad condal en darle a la pizza un formato cuadrado, servida en tabla para compartir en un ambiente acogedor e ideal para disfrutar con amigos.

Carrer Muntaner 103, Barcelona

Restaurantes en Murcia

LA MARIPOSA DE FRAN

Fundado por el chef italiano Francesco D’Amico, La Mariposa de Fran nació en 2012 con el propósito de compartir la auténtica gastronomía italiana en Murcia. Su cocina destaca por la pasta fresca hecha a mano, como los tagliatelle con trufa o los fetuccini al champiñón, siempre utilizando productos ecológicos. El restaurante ofrece también carnes y pescados de alta calidad, como el solomillo al gorgonzola o el bacalao al horno, además de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. Destaca por su atención cercana y personalizada, donde el propio Fran suele visitar las mesas para saludar a los comensales.

Av. Academia de Infantería 26, Murcia

Restaurantes en Valencia

MAMMA PAZZO

Fundado por una Mamma con alma rebelde, el restaurante combina tradición, humor y pasión por la buena mesa. Su maravillosa decoración teatral y sofisticada hace que cada reunión con amigos o en pareja evoque a la Italia más festiva con rincones como el salón Giardino o la salaClub, donde la música y los cócteles completan la experiencia. Su cocina destaca por la autenticidad de sus recetas, especialmente su spaghetti alla carbonara, elaborado con pecorino romano y guanciale, considerado uno de los mejores de la ciudad y servido en un enorme queso Parmigiano.