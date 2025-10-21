Dónde es festivo el 10 de noviembre en España: Solo un municipio tiene puente

El pasado 12 de octubre se celebró el Día de la Hispanidad y tan solo 5 comunidades de España pudieron beneficiarse del festivo que se trasladó al 13 de octubre, es por eso que, para los que no pudieron disfrutarlo, te contábamos qué festivos hay hasta finales de 2025 en España.

Y uno de ellos tiene lugar el próximo lunes 10 de noviembre, aunque tan solo un municipio de España podrá disfrutar de este festivo y hacer puente. Y es que el domingo 9 de noviembre se celebra el Día de la Almudena, patrona de Madrid, y el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que la festividad de la Virgen de la Almudena se trasladará del domingo 9 al lunes 10 de noviembre de 2025.

Calendario de 2025 | iStock

Y es que, por si no lo sabías, la normativa permite celebrar los festivos locales el lunes siguiente cuando la fecha original cae en domingo. De esta forma, los madrileños disfrutarán de un puente de tres días (sábado 8, domingo 9 y lunes 10).

Cabe destacar que sólo podrán beneficiarse aquellas personas que siguen el calendario laboral del Municipio de Madrid y no la Comunidad de Madrid. Además, en el mes de noviembre no hay más festivos de este nivel, pues el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, este año cae en sábado y no habrá descanso adicional.

El próximo puente oficial tendrá lugar en el mes de diciembre, los próximos festivos nacionales serían el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) que cae en sábado y el que verdaderamente nos interesa, es el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) que tiene lugar en lunes y con el que podemos hacernos un pequeño puente.