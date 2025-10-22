El pueblo a solo una hora de Madrid que celebra su tradicional mercado medieval este fin de semana

En la Comunidad de Madrid estamos disfrutando de muchos mercados medievales, como el de las Rozas, que se celebró la semana pasada. Pero no te preocupes si no pudiste asistir, este fin de semana te espera el Mercado Medieval de El Escorial, donde podrás disfrutar de puestos de artesanía, gastronomía, espectáculos y actividades para todas las edades.

El Mercado Medieval, que se celebrará durante tres días, del 24 al 26 de octubre, contará con decenas de puestos que llenarán las calles de colores, aromas y sonidos, transportando a los visitantes directamente a la Edad Media. El mercado estará abierto el viernes de 17:30 a 21:45 h, el sábado de 11:00 a 22:30 h y el domingo de 11:00 a 20:45 h, ofreciendo actividades y puestos durante todo el fin de semana.

El 24 de octubre se inaugurará el mercado y sus actividades, culminando la jornada con un espectáculo aéreo y de circo. El sábado 25 de octubre habrá talleres, música y artesanía, y la jornada finalizará con un show de fuego y acrobacias aéreas. Por último, el domingo 26 de octubre se cerrará el mercado con un gran pasacalles de despedida.

Este evento se ubicará en la Plaza del Ayuntamiento de El Escorial, donde los visitantes podrán disfrutar de productos artesanales hechos a mano en cuero y madera, así como de gastronomía típica, incluyendo embutidos, quesos y panes. Además, habrá pasacalles, música medieval, títeres y diversos espectáculos, creando un ambiente único. Un mercado al que no le falta ningún detalle para sumergirse completamente en la Edad Media.

El Escorial se convierte este fin de semana en un espacio donde pasado y presente se fusionan, permitiendo revivir tradiciones y cultura tanto para los más mayores como para los más pequeños.