Conoce la ciudad más embrujada de Europa: York

Se acerca Halloween, la época donde lo macabro y lo terrorífico ocupa un significado especial para los amantes de las historias de terror. Y es que, a lo largo de la historia, son muchas las producciones audiovisuales que han salido al mercado para entretener a este tipo de espectadores. Historias que no son reales y que son creadas para el disfrute del público. Pero, curiosamente, hay lugares de la vida real que sí están vinculados con situaciones paranormales. De hecho, si vives en Europa no te tienes que ir muy lejos. Pues, en Inglaterra hay una ciudad que ha sido declarada como la más embrujada del continente.

Para ser más precisos, nos referimos a York. Y es que, la Fundación Internacional para la Investigación de Fantasmas (GRFI) la ha catalogado de esta manera debido a que cuenta con más de 500 apariciones de fantasmas dentro de sus murallas. Una ciudad con un pasado muy sangriento. Pues, ha vivido asentamientos romanos, vikingos, y eventos como la Guerra Civil inglesa. Esta situación ha provocado que numerosas historias y leyendas ronden por la ciudad. Todo ello sumado al hecho de que hay un lugar encantado que presenta presencias paranormales.

The Treasurer's House, York | Imagen de Phil Champion, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La leyenda más famosa

Una de las historias más famosas de York y que presenta una fuerte carga paranormal es la de la Tresor House o Treasurer's House, que se refiere a la Mansion House de York. Y es que, según cuentan los habitantes de la zona, en los años 50 un fontanero fue testigo de un incidente muy poco común. Pues, para su sorpresa, vio como una legión de soldados romanos salía de la pared.

Cabe señalar que se cree que el edificio está construido sobre un territorio que en su momento fue una calzada romana. Por lo tanto, así se explicaría la aparición del fantasma de tantos soldados. Asimismo, actualmente, la mansión se puede visitar debido a que está abierta al público. Además, se realizan visitas guiadas donde informan sobre los acontecimientos más oscuros ocurridos en el lugar.

Ghost bus. York | Imagen de Malcolmxl5, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El pub más embrujado de York

York está repleta de lugares con alta actividad paranormal, todos los que lo saben lo avisan a los visitantes. Pero, hay un lugar donde muchas personas afirman haber visto fantasmas. En esta ocasión, hablamos del pub Golden Fleece. Un lugar que lleva sirviendo a sus clientes desde 1503 y que sigue haciéndolo hoy en día.

Este establecimiento ha vivido muchos acontecimientos históricos desde que abrió sus puertas. Muchos años donde no han sido pocas las personas que han pasado por esas instalaciones. Pero, durante los últimos años, los amantes de lo paranormal han acudido debido a que se ha registrado, de manera oficial, que hay presencia de al menos 15 espectros. Por ello, antes de entrar, han puesto un cartel con el nombre de los fantasmas más habituales de encontrar.

Gert and Henry's. York | Imagen de Gert and Henry's, York by Ian S, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

El pub Golden Fleece está considerado como el más embrujado del mundo. Y es que, son muchas las personas que afirman haber visto el fantasma de un viejo gruñón que está sentado en la barra del bar. Eso sí, parece ser que el espectro no tiene buenas intenciones. Pues, algunos comensales han indicado que les insulta y otros, distraídos, que les tira la bebida. Lejos de quedar aquí, algunas personas señalan ver el espíritu de un niño victoriano que se dedica a robar las pertenencias de los clientes del pub. Todo ello sumado al de Lady Alice Peckett, la mujer de un antiguo alcalde de York y anterior propietario de la posada. Y es que, suele aparecer cuando cae la noche.