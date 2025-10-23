La isla de Malasia conocida como "la Joya de Kedah" que tiene playas vírgenes y selvas tropicales

En muchas ocasiones te hemos hablado de lugares del mundo que son conocidos por otros nombres, como es el caso de la isla conocida como "las Maldivas portuguesas" que se esconde en el sur de Algarve. Pero... ¿conoces "la Joya de Kedah"?

Se trata de Langkawi, un archipiélago de aproximadamente 99 islas (más algunas pequeñas islas que aparecen sólo con marea baja) situado en el noroeste de la Península de Malasia, en el estado de Kedah, frente al estrecho de Malaca y cercano a la frontera con Tailandia.

La isla principal (también llamada Langkawi) es la mayor en cuanto a población y servicios y se ha convertido en un destino turístico de primer nivel en Malasia, de ahí el nombre de "la joya de Kedah".

Si la visitas, algunas cosas que no te puedes perder es la Playa de Pantai Cenang, la más animada, con bares, ambiente turístico y buena para ver atardeceres; el teleférico o Langkawi Cable Car, que te lleva hasta la cima del monte Gunung Mat Chinchang, y allí se encuentra el puente colgante Langkawi Sky Bridge con vistas espectaculares.

También te recomendamos el Parque Geoforest, donde está el Kilim Karst Geoforest Park de Langkawi con manglares, cuevas de piedra caliza, fauna o ríos costeros. Y si quieres darte un chapuzón en una cascada te recomendamos Seven Wells Waterfall (Telaga Tujuh).

La mejor época para visitar Langkawi

Como muchas islas en la región, la mejor época para Langkawi es durante la estación seca, aproximadamente de noviembre a abril, cuando hay menos lluvias. En la estación de lluvias (por ejemplo septiembre/octubre) puede haber aguaceros intensos aunque breves, lo que podría afectar algunas actividades al aire libre.

Para viajar hasta Langkawi tienes que ir al aeropuerto internacional de Langkawi, que conecta con otros lugares más conocidos como Kuala Lumpur o Penang. También se puede llegar en ferry desde el continente y hacia islas vecinas.