5 razones para enamorarte de Cantabria en cualquier estación

1. Naturaleza sin agobios: montañas, bosques y playas casi vacías

Con más de 5.000 km², Cantabria concentra una enorme diversidad de paisajes, desde los Picos de Europa hasta acantilados, cuevas, valles y playas. La verdadera ventaja es que muchos de estos lugares no están masificados, lo que te permite recorrer rutas o caminar junto al mar con tranquilidad.

Picos de Europa | Turismo de Cantabria

2. Playas para surfear, nadar o pasear

En las playas de Cantabria puedes elegir entre surfear, nadar o, simplemente, caminar. Cantabria fue pionera del surf en España y hoy tiene cuatro reservas naturales de surf: Ribamontán al Mar, Suances, Noja y San Vicente de la Barquera, que atraen a surfistas de todo el mundo en cualquier estación.

Pero, si lo tuyo no es el surf, no te preocupes, siempre encontrarás playas más tranquilas para disfrutar del paisaje y del sonido del mar.

Playa y paseo del Sardinero | Turismo de Cantabria

3. Gastronomía insuperable

En Cantabria se come muy bien, siempre con productos locales de la mejor calidad. Las rabas son un imprescindible, al igual que las anchoas de Santoña, las quesadas pasiegas o los sobaos.

El mar Cantábrico marca la temporada: verdel en febrero, anchoa desde marzo, sardina en primavera o bonito en verano. A eso se suman pescados de roca y anzuelo como lubinas, rodaballos o cabrachos.

En el interior, destacan las carnes de vacuno, los pimientos de Isla o los tomates de Trasmiera. Además, cada año se celebran eventos como la Feria de la Anchoa en Santoña o el Festival de la Nécora en Noja.

Rabas | Turismo de Cantabria

4. Clima perfecto

Otra de las muchas ventajas de Cantabria es su clima. En verano las temperaturas no son tan altas, lo que te permitirá dormir tapado y disfrutar de los días sin un calor excesivo. ¡Un auténtico lujo en verano! Esto hace posible recorrer pueblos, visitar monumentos o sentarse en una terraza a tomar un café sin que el clima sea un problema.

Bahía de Santander | Turismo de Cantabria

5. Atardeceres que merecen la pena

Los atardeceres en la costa cántabra tienen mucha fama, y no es casualidad, son de otro mundo. Toda la zona de la Costa Quebrada es un punto esencial para disfrutar de la puesta de sol, con las mejores vistas al mar. Es un plan sencillo, pero de los que siempre se recuerdan.