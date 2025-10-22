La exposición de Frida Khalo que llega a Madrid: Un homenaje a su vida a través del arte, personas e imágenes

¿Y si te decimos que puedes pasear, en pleno Madrid, a través de los pensamientos de Frida Kahlo? Cada esquina de la capital esconde diferentes secretos y se ha convertido en el enclave perfecto para aquellos que buscan experimentar el arte y la cultura de una manera diferente. La esencia de la artista mexicana se ha visto plasmada en muchas obras y su forma de entender la pintura ha servido de influencia a generaciones que siguen construyendo una prolífica historia del arte. En pleno Paseo del Pintor Rosales, se esconde una de las exposiciones más auténticas de la autora en España: Frida Kahlo Live Art Experience.

Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón es una artista nacida en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Conocida popularmente como Frida Kahlo, su obra gira temáticamente en torno a las vivencias de su vida personal. A través de unos trazos calificados como surrealistas, la artista tomó el color para dar vida a sus pinturas. Un acercamiento que fue innato, aunque no era ajeno en su día a día, puesto que su padre era fotógrafo. Después de muchos años, se convirtió en voz e imagen en el arte y la sociedad, dedicada a la representación de la mujer en la modernidad y teniendo como objetivo elevar la identidad mexicana.

Los entendidos del arte pueden conocer su historia, pero muchos otros no y, de la mano de United Nations Woman y el colectivo artístico Live Art Group, nace un proyecto que acerca la cultura de una de las artistas mexicanas más influyentes al mundo. Tras el éxito de la experiencia "Frida Kahlo Woman Experiences", que ya ha superado los 10.000 visitantes, cobra vida en el corazón de Pintor Rosales, en Madrid, "La calle del arte", un espacio donde la conciencia social y la identidad propia cobran vida en una experiencia sensorial.

En esta exposición, Frida Kahlo revive en tres actos: cuerpo, palabra y espíritu.

En la primera sala del recorrido, Frida Kahlo se vive a través de una vida en fotos. Bajo la dirección artística de Mairén Gómez, un relatador te recibe con un mensaje introductorio sobre la vida de la mexicana. Aquí, Frida deja de ser mito y vuelve a ser mujer: la niña que soñaba, la joven que sufría, la amante que ardía.

En la segunda sala, Frida Kahlo cobra vida en palabras. A través de un relato con voz propia. Se hace un recorrido sobre la vida de la artista, desde las influencias de su padre, Guillermo, de origen alemán y fotógrafo del, por entonces, presidente de México, Porfirio Díaz. Este fue encargado de realizar un registro gráfico de los templos federales con motivo del centenario de la Independencia de México, entre los años 1904 y 1908. El visitante no sólo lee a Frida: la escucha, la siente, la acompaña y, sobre todo, la conoce.

En la tercera sala se vive la prosa y el sentimiento de la mexicana. Cuatro paredes vestidas con relatos de puño y letra de la pintora. En este espacio se podrán observar las cartas auténticas que la artista dirigía hacia diferentes destinatarios, donde habla de su último marido, además de sus experiencias, mientras se viene a la mente que esos trazos fueron los últimos que dio Frida Kahlo antes de fallecer.

Frida Kahlo Live Art Experience no viste la historia con florituras, sino que es un homenaje puro a la vida de la pintora a través del arte, personas, imágenes y, sobre todo, sensibilidad.