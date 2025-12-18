La Casa del Grinch: El pueblo de España que tiene un plan para los que "odian" la Navidad

Durante estas festividades, es habitual poder acercarse a algunos de los personajes más emblemáticos de la Navidad. Por ejemplo, en un pueblo de Málaga se puede visitar la casa de Papá Noel donde los más pequeños pueden entregar sus cartas y tomarse fotos. En Navacerrada se organiza un tren navideño que acerca a los visitantes a los Reyes Magos y sus talleres, mientras que en Huelva se puede conocer la casa del Grinch, un espacio lleno de sorpresas para los que quieren vivir la Navidad desde otra perspectiva.

Esta iniciativa está organizada por la asociación Villa Quien, conocida como "Ciudad de las Luces", que nació a raíz del confinamiento, cuando no se podía vivir la Navidad con normalidad como en años anteriores. Los vecinos decidieron crear una asociación legal para que la magia de la Navidad se compartiera con todo el pueblo. Cada año se suman más vecinos del municipio de Los Corrales, Huelva, para dar vida al universo de la película El Grinch, convirtiendo el lugar en un espacio único de entretenimiento familiar.

La Ciudad de Villa Quien se encuentra en las orillas del río Odiel, en una zona del pueblo llamada La Punta de la Barranca. Allí, personajes mágicos como duendes, elfos y hadas llenan el lugar de encanto y fantasía. Las casas se iluminan por dentro y por fuera, creando un ambiente navideño espectacular. Toda la familia del Grinch sale de sus casas para repartir piruletas y juguetes a los niños, quienes además pueden sacarse fotos con los personajes. También se organizan actividades interactivas, talleres creativos para los más pequeños y espectáculos en vivo que hacen que la visita sea una experiencia inolvidable.

Para recordar esta experiencia, la iniciativa ofrece merchandising exclusivo como tazas, camisetas, adornos y figuras de los personajes. Además, es posible recibir un saludo personalizado del Grinch, lleno de su característico sarcasmo. La asociación también organiza concursos, photocalls y dinámicas para fomentar la participación de toda la familia y que nadie se quede sin disfrutar de la magia de la Navidad. Puedes encontrar más información en su página oficial: https://lacasadelgrinch.es/