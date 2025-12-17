El mejor roscón de Reyes de Madrid está en una pastelería cerca del Retiro

Cada año, con la llegada de la Navidad, también se celebra el Campeonato al Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid. Y es que es, sin duda, uno de los dulces más famosos de la temporada junto al turrón, mazapán o el mantecado.

En la edición de este año han participado 60 roscones de distintas pastelerías y a la final, que tuvo lugar en la Casa de la Panadería, tan solo pasaron un total de 13. Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir al ganador han sido el aroma, alveolado, textura y sabor.

El ganador de este año ha sido Doble Uve Obrador, ubicado en la calle Antonio Arias, 5. El segundo puesto ha sido para La Crujiente, calle San Germán 12, y el tercer puesto para Marea Bread, Calle Oña, 125.

Los roscones finalistas han sido:

Cientotreintagrados (c/ Sánchez Pacheco, 20).

Balbisiana (c/ Velázquez, 55).

Marea Bread (c/ Oña, 125).

Panem (c/ Fernán González, 42).

Obrar Madrid (c/ Galileo, 9).

La Crujiente (c/ San Germán, 12).

Novo Mundo–Pan, Café y Gente (c/ Del Carnero, 9).

Panadarío (c/ Alonso Heredia, 25).

Pastelería Larraya (c/ Galileo 67).

Doble Uve Obrador (c/ Antonio Arias, 5).

En Bruto (c/ San Lucas 13).

Panda Patisserie (c/ Viriato, 31).

Obrador Abantos (c/ Del Rey, 6, San Lorenzo de El Escorial).

Por su parte, el jurado estaba presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca, y formado por el crítico gastronómico José Carlos Capel, el presidente de la Academia Madrileña de la Gastronomía Rogelio Enríquez y los pasteleros Estela Gutiérrez (Estela Hojaldres), Jordi Butrón (Profesor de pastelería), Carlos Fernandes (Profesor de pastelería de LCB), Oriol Balaguer (La Duquesita, ganador del año pasado) y Ricardo Vélez (Moulin Chocolat).