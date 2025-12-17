Una tradición anual: El pueblo de Soria que celebra las Campanadas con torreznos antes de Nochevieja

Por tercer año consecutivo, Soria quiere ser distinta y propone celebrar la Nochevieja y despedida del año con sus ya afamadas Torrezno-Campanadas. Esta nueva edición se realizará desde la villa de Ólvega, famosa por ser la villa de Emiliano Revilla y ubicarse a las puertas del monte mágico del Moncayo.

12 "pequeños" torreznos (para no atragantarse) por cada campanada para despedir con antelación este año entre amigos y familiares. Una manera divertida, y ya popular, que tienen desde la provincia de Soria de decir adiós al año con buen pie o buen paladar.

Las Torrezno–Campanadas se celebrarán el sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas del mediodía en la Plaza de Emiliano Revilla de Ólvega donde se reunirán más de un millar de personas para adelantar la llegada de 2026 a mordiscos de Torreznos de Soria.

Serán las imágenes del antiguo reloj de la Plaza de la Constitución de esta localidad quien proporcione el redoble de campanas. Además, se contará con varios maestros de ceremonias, las actuaciones de Paco Pil y Brisa Play y con Malena Gracia. También actuarán antes de las campanadas las sorianas Ángela Viamonte y Raquel Álvarez, esta última tras salir de un concurso de talentos en Soria y el grupo de danza urbana Innov-Action. Todos amenizarán tanto la previa como la fiesta posterior a estas divertidas Torrezno-Campanadas.

Torrezno de Soria | iStock

La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Ayuntamiento de Ólvega quieren reivindicar este encuentro entre amigos, vecinos, compañeros, etc. Las previsiones son repartir alrededor de 1.000 bolsitas de Torrezno de Soria de forma gratuita entre todos los que se acerquen a las puertas del Moncayo, sean vecinos o visitantes, que quieran despedir el año de una forma tan divertida y presumir en tan señaladas fiestas de su gran embajador gastronómico.

Sobre Ólvega

A las puertas del inmenso y legendario Monte del gigante Caco, lo que se conoce como la Sierra del Moncayo, se asienta Ólvega. Cuna industrial de la chacinería que ha vivido de la curación de chorizos y, últimamente, muy vinculada al Torrezno de Soria. Es obligatorio pasear por su centro e ir a la Iglesia de Santa María la Mayor del siglo XVI, donde llama la atención su torre almenada, reflejo de que estamos en una zona defensiva en la época medieval, de las tierras del Ebro.

Ólvega es además un perfecto lugar para iniciar rutas a la ladera del Moncayo, ir en busca de sus inmensos hayedos, sus bosques y pequeños pueblos como Cueva de Ágreda o Beratón. Además, muy cerca de Ólvega se ubica la Mina Petra a la que se puede ir a pie por un camino de unos 9 kilómetros que nos acerca a una curiosa explotación de hierro y otros minerales a cielo abierto que ya se conocía en tiempos romanos y que de forma intermitente estuvo abierta hasta los años 50.

Hoy es un paraje natural de gran valor ecológico y paisajístico y que llama la atención por el agua que se ha ido acumulando en ella y que, según el momento del día, va cambiando de color y llega a tonalidades turquesas. Desde esta mina puede ampliarse el recorrido a la Ruta del Viento y el Llano de La Peña.