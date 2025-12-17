Casa de la Libertad de Sucre: historia del lugar donde se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia

Ponemos rumbo a Sucre, en Bolivia, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes y significativos. Un claro ejemplo lo encontramos en la Casa de la Libertad, conocida por ser el lugar en el que se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia en 1825.

Por si fuera poco, en esta Casa de la Libertad se redactó la primera constitución de este país y, a partir de entonces y hasta 1898, se reunió el Congreso Boliviano. Esta sorprendente edificación está ubicada en el centro de la capital de Bolivia, concretamente en la Plaza 25 de mayo.

Casa de la Libertad de Sucre, a través de su historia

Patio de la Casa de la Libertad de Sucre | Imagen de Camila Aguirre Moreira, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Originalmente, fue una capilla que formaba parte de la Manzana Jesuítica de la ciudad de La Plata. En ese lugar, se encontraba el Aula Magna de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. De hecho, en la fachada podemos observar el escudo de esta institución. En la actualidad, es el Museo de historia más importante de Bolivia.

Desde que dejó de ser utilizada como sede del Poder Legislativo, la Casa de la Libertad de Sucre ha pasado a ser un lugar para albergar reliquias históricas, así como colecciones de documentos inéditos, de periódicos, de mapas o incluso de planos, así como de efigies de personajes históricos. Todo aquello que forma parte del patrimonio cultural boliviano. De hecho, algunos elementos cuentan con varios siglos de antigüedad. ¡Es impresionante!

Pero no todo queda ahí, puesto que, en este lugar tan icónico de Bolivia, nos podemos encontrar con una biblioteca que está especializada en historia geográfica. Cabe destacar que la mayor parte de los bienes pertenece a la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre, que fue fundada en 1886 y que, durante varios decenios, ha ido adquiriéndolos y coleccionándolos.

De hecho, por Decreto Supremo de 1939, a esta Sociedad se le encomendó la custodia y conservación de la Casa de la Libertad hasta 1974, año en que, por Decreto Supremo del 25 de noviembre, se encomienda al Banco Central de Bolivia. Desde 1995 y hasta la actualidad, esta edificación está en manos de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Sus salones, las grandes joyas de la Casa de la Libertad

Interior de la Casa de la Libertad de Sucre | Imagen de Ainatania504, licencia:CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Entre ellos, destaca el Salón de la Independencia, ubicado frente a la entrada principal. En este lugar se reunió el primer Congreso Constituyente de la Nación y se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia. Al fondo encontramos tres retratos: el del general José Ballivián y el de los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

En este salón encontramos la espada del libertador de Sucre, utilizadas en las batallas de Ayacucho y Junín, así como la de José Ballivián, con la que venció en la Batalla de Ingavi. En cuanto al Salón de los Diputados, está dedicado a aquellos que proclamaron la independencia del país y suscribieron el Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825. De hecho, en esta sala se encuentran los retratos de algunos de ellos, como es el caso de Mariano Serrano, presidente de la Asamblea Deliberante, pero también nos encontramos el facsímil del Acta en una vitrina.

No podemos dejar de mencionar el Salón Virreinal, presidido por un retrato del Rey Carlos III de España. Entre los otros retratos de este lugar, destaca el del Rey Fernando VII, como último monarca de las colonias españolas en América, pero también un gran mapa de los Virreinatos Españoles en Sudamérica, editado en España en 1775. En un ángulo de este salón, se encuentra un ataúd en el que se llevaba a enterrar tanto al rector como a los docentes universitarios. ¡Muy curioso!