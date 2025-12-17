Castillo de Zuheros y el curioso origen de su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la provincia andaluza de Córdoba, concretamente hasta el espectacular municipio de Zuheros. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de su Castillo. Entre otras tantas cuestiones, debemos tener en cuenta que está ubicado en un lugar privilegiado, como es la cima de un risco. Desde la Vía Verde de la Subbética, podemos contemplar esta imponente construcción.

Castillo de Zuheros, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que se cree que la construcción de este Castillo se realizó durante la dominación musulmana, aproximadamente en el siglo IX. Por si fuera poco, su nombre sería Sujayra, que derivaría en el nombre de Zuheros que conocemos en la actualidad. A pesar de todo, es tremendamente complicado dar una fecha concreta, y todo como consecuencia de la gran cantidad de reformas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia.

De la época de Al-Ándalus, se conserva en la actualidad el aljibe islámico, que fue reaprovechado por los almohades tras erigir no solamente un torreón prismático sino también el recinto amurallado. No podemos dejar de mencionar que, en 1240, la Corona de Castilla se hizo con esta espectacular fortaleza tras la conquista por parte del Rey Fernando III.

Artísticamente, estamos ante uno de los mejores ejemplos en cuanto a fortaleza medieval de mediados del siglo XII se refiere, del que data por ejemplo el imponente torreón. Es importante mencionar que el rey no dudó en entregar este castillo a su mujer, Juana de Ponthieu. Ella, con posterioridad, concretamente en 1252, decidió entregar esta propiedad a la Orden de Calatrava.

Castillo de Zuheros | Imagen de Phillip Capper, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Pero no todo queda ahí, puesto que el Rey Alfonso X optó por cederlo al infante Juan de Castilla, a pesar de que Sancho IV lo traspasó al concejo de Córdoba en el año 1293. No podemos dejar de mencionar que, en el siglo XV, la Casa de los Donceles consiguió su propiedad, por lo que iniciaron un mayorazgo que participó no solamente en la Batalla de Lucena, sino también en la Toma de Granada contra el Reino Nazarí de Granada.

Después de que los musulmanes dejaran de ser una amenaza real, durante el siglo XVI, en este lugar se construyó el Palacio de los señores de Zuheros, en estilo renacentista. Así pues, se modificó no solamente la entrada, sino también la estructura del edificio, siendo Hernán Ruiz el encargado de esta impresionante obra.

En el siglo XVIII, la fortaleza pasa a los marqueses de Algarinejo, quienes no solían habitar este castillo. Por lo tanto, cayó en abandono, hasta tal punto que, en ese siglo, acabó convirtiéndose en cantera. Es decir, sus materiales fueron aprovechados para la construcción de nuevas viviendas. Es importante tener en cuenta que, en 1760, la Torre mayor se convierte en la Torre del Reloj que, en 1960, fue restaurada.