El tren más alto de los Pirineos: Te puede llevar hasta 2.000 metros de altura

Los Pirineos nos regalan algunas de las mayores bellezas naturales, con una gran diversidad paisajística que combina picos escarpados, valles glaciares,lagos de montaña y bosques. Pero también tienen una gran importancia cultural e histórica, visible en las comunidades y en los pueblos más bonitos de la región. Además, podemos disfrutar de estos paisajes de manera única a bordo del tren de Artouste.

El tren de Artouste es uno de los más espectaculares de los Pirineos franceses. Se encuentra en la región de Aquitania, cerca de la frontera con España. Este ferrocarril de montaña turístico recorre paisajes alpinos impresionantes, ofreciendo vistas panorámicas que parecen sacadas de una postal, perfecto también para los amantes de la fotografía.

La historia del tren se remonta a los años 20, cuando se construyó la presa de Artouste, aunque hoy tiene una función diferente: desde 1969 funciona comoatracción turística, permitiendo a los visitantes acceder a las zonas más altas de la montaña, de difícil acceso a pie. El recorrido completo dura alrededor de una hora y media y alcanza los 2.000 metros de altitud, algo realmente increíble para un tren.

Lo mágico de este tren es que, según la temporada, ofrece un paisaje distinto cada vez, verdes intensos en verano, amarillos, dorados y ocres en otoño, y un espectáculo completamente blanco en invierno gracias a la nieve.

Más actividades

Después del recorrido en tren, se pueden realizar múltiples actividades en los alrededores. Se puede visitar el lago de Artouste, rodeado de montañas y prados alpinos, ideal para pasear, hacer picnic o tomar fotografías. También se pueden recorrer las rutas de senderismo del Parque Natural de Ossau, aptas para todos los niveles, que finalizan en miradores con vistas panorámicas de glaciares, fauna y flora local. En invierno, se puede disfrutar de la estación deesquí de Gourette, perfecta para esquiar o practicar snowboard. Y en cualquier época del año es posible visitar refugios de montaña y pastos de altura, donde se puede probar la gastronomía local y conocer la vida tradicional de los pastores pirenaicos.