Telde, el municipio de Gran Canaria que enamora a todos cada Navidad con sus luces

La Navidad ha llegado de manera oficial a nuestro país. La conocida como la época más maravillosa del año ha realizado su acto de presencia y, con ello, ha decorado las calles, ciudades y municipios de todo el mundo. Colores, luces y brillos que han hecho de Telde uno de los lugares más bonitos para visitar estas fiestas. Y es que, esta localidad de la isla de Gran Canaria lleva ya un par de años enamorando a todo el que la visita en estas fiestas. Un hecho, que no ha cambiado este 2025. Pues, se han vuelto a superar.

Como comentábamos, Telde es una ciudad y municipio español perteneciente a la isla de Gran Canaria. Es una de las ciudades más antiguas del archipiélago y, actualmente, la segunda más poblada de la isla. Por ello, no es de extrañar que sus fiestas sean a lo grande. El pasado 29 de noviembre, los canarios tuvieron la oportunidad de disfrutar de su magnífico encendido de luces. Un encuentro multitudinario al que acuden cada año habitantes de todos los rincones de la isla. Pues, este 2025 se ha puesto en escena 290 motivos navideños, 166 figuras en 3D, diversos árboles de Navidad de gran altura y 16.000 metros de cordón luminoso. Una decoración única y que tiene su propia ruta.

Parque Arnao, Telde | Imagen de Idania Monzón

La Ruta Navideña de Telde 2025

Telde ha hecho que su Navidad se sienta especial. Por ello, han propuesto a sus habitantes y a todo aquel que lo visita una ruta muy especial. Un recorrido que se puede hacer cualquier día de la semana y a cualquier hora. Eso sí, para vivir el encanto de sus luces recomendamos realizarla a partir de las 18:30 horas.

La Casa de Papá Noel, en la plaza de los Guanartemes

Plaza de San Juan (se pueden apreciar las coronas de los Reyes Magos en tamaño gigante)

El bosque de los sueños, ubicado en el parque Lulú (el lugar está decorado con luces de colores y muñecos para los más pequeños)

El Jardín de la Navidad, ubicado en el parque Arnao (la parada indispensable de la ruta)

Fuente de los deseos, ubicada en el parque Arnao

Carruaje Mágico, situado en la Av. de la Constitución

Photocall Campana navideña, situado en la Av. de la Constitución – c/ Argentina

Photocall Bola navideña, situado en la Av. de la Constitución – c/ Navarra

Photocall Paquete navideño, situado en la Av. de la Constitución – c/ Ruiz y Poeta Fdo. Glez

Plaza de San Gregorio

Plaza Franchy Roca

La Casa de Papá Noel en Telde | Imagen de Idania Monzón

Programación para estas fiestas

La programación, recogida en Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad, abarca más de 50 actos para estas fechas. Una serie de actividades donde se podrá disfrutar de diversas presentaciones, inauguraciones, conciertos navideños, cine, teatro y la visita para los más pequeños de grandes figuras como Papá Noel o los Reyes Magos. Eventos para disfrutar de la Navidad en familia y junto a los seres queridos. Pues, comenzaron el pasado 3 de diciembre y estarán hasta el 5 de enero. Realizamos un repaso por los actos más destacados.

18, 19 de diciembre: Papá Noel visita la plaza de San Gregorio (de 16:30h a 19:30h)

22, 23 y 24 de diciembre: Papá Noel visita los barrios de Telde (horario de mañana y tarde)

24 de diciembre: Feria de Artesanía en la Casa de la Juventud (de 10:00h a 14:00h)

26, 27 y 28 de diciembre: Cine de Navidad en la plaza de San Gregorio (a las 19:00h)

30 de diciembre: Concierto de Navidad de Magical Christmas en la plaza de San Gregorio (a las 20:00h)

31 de diciembre: Concierto Teldespide 2025 en la plaza de San Gregorio (a las 14:00h)

2, 3 y 4 de enero: Feria navideña (desde las 10:00h)

5 de enero: Recorrido de sus majestades los Reyes Magos (comienza a las 8:30h en Jinámar)

5 de enero: Gran Cabalgata de los Reyes Magos (a las 17:00h y desde la calle Dr Melián)

5 de enero: Concierto noche de Reyes en la plaza de San Gregorio (a las 20:30h)