El Manantial de los Sueños 2025: El parque temático de Navidad de Madrid con espectáculos, mercadillo y casa de Papá Noel

La Navidad cada vez está más cerca y ya sabes que Madrid se llena de parques temáticos acorde con la época, como es el caso de Navipark o Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Pero ahora queremos hablaros de El Manantial de los Sueños: El origen de la Navidad.

Bajo el lema de "Los sueños comienzan cuando se escriben y se cumplen cuando se desean", vuelve a Madrid este 2025, con más magia que nunca, El Gran Parque Viviente de la Navidad.

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

Tras tres exitosas ediciones y más de 225.000 visitantes, El Manantial de los Sueños regresa al Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Av. Complutense s/n, Madrid) para transformar, un año más, este espacio único en un universo de fantasía, luz y emociones.

Del 27 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, Madrid vivirá la Navidad como nunca antes: entre espectáculos, experiencias inmersivas, mercadillos y gastronomía para toda la familia. Un mundo de ilusión donde los sueños comienzan con algo pequeño: una palabra, un corazón, una estrella dibujada.

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

Cada invierno, las cartas de niños y niñas de todo el mundo viajan hasta El Manantial de los Sueños, donde la Cazadora de Sueños y el Gran Libro Mágico custodian los deseos más especiales. Allí, Papá Noel, los Reyes Magos, los elfos y las hadas se preparan para llenar de luz el cielo de la Navidad.

Cuando el Gran Libro se abre, treinta días antes del invierno, la magia se renueva. Y cuando se cierra, guarda en sus páginas la promesa de que cada Navidad volverá a brillar.

Novedades de El Manantial de los Sueños 2025

Un año más, el Manantial de los Sueños contará con el show Hontana. El Gran Libro Mágico, un espectáculo musical con artes circenses, efectos de luz y magia en un universo fantástico.

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

Además, también contará con un Campamento Real, donde descubrir cómo viven los Reyes Magos y entregar la carta al cartero real; La Villa de Papá Noel, con Mamá Noel y sus elfos recibiendo a las familias; el Sendero mágico y pasacalles con hadas, elfos y personajes encantados; y zonas de hielo renovadas, como una gran pista de patinaje.

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

Por si fuera poco, también estará La Cantina de los Sueños, un espacio acogedor con música en directo, menús variados, dulces y bebidas, ¡la gastronomía como parte esencial de la experiencia!

Manantial de los Sueños | Manantial de los Sueños

Y para finalizar, también contará con un Mercado Navideño y rincones inmersivos. Un paseo por la artesanía, los regalos y los sabores más auténticos de la Navidad y escenarios temáticos perfectos para capturar recuerdos inolvidables.

Precios de las entradas