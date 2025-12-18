Nochevieja Universitaria de Salamanca: Horario, conciertos y todo lo que necesitas saber

El Fin de Año Universitario de Salamanca 2025 se celebra este jueves, 18 de diciembre, con un acto central en la Plaza Mayor de la ciudad protagonizado por los conciertos de Chema Rivas y Mafalda Cardenal, y la actuación de varios DJ.

Un año más, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca han firmado un protocolo de intenciones para la colaboración en la organización de la misma, que nació en 1997 como una iniciativa espontánea de un grupo de estudiantes.

El evento, consolidado como una tradición que reúne a decenas de miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios que residen en la ciudad o vienen de otras partes, supone la despedida del año dos semanas antes de que acontezca.

La Nochevieja universitaria 2024 en la Plaza Mayor de Salamanca | EFE

Para ello, contará en esta edición con un acto central gratuito en la Plaza Mayor, donde se desplegará un dispositivo policial, además de seguridad privada, para "garantizar un control en las entradas y salidas", según ha informado la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

Además, la práctica totalidad del sector del ocio nocturno que rodea la Plaza Mayor, un total de 44 establecimientos, recibirá a todas las personas que quieran continuar la celebración tras los conciertos previstos.

En concreto, estos comenzarán a las 20.30 horas con la cantante Mafalda Cardenal, que interpretará su famoso tema 'Tu fan', y con Chema Rivas, conocido por su disco platino 'Mil tequilas'. Al cartel se suman Dani Serra, Alex Díez y el ganador del Concurso de DJ de la ciudad.

Nochevieja Universitaria de Salamanca | EFE

En los accesos a la Plaza Mayor se entregarán de forma gratuita los paquetes con las tradicionales gominolas, que servirán para celebrar las doce campanadas.

Además, por segundo año consecutivo, la Asociación comprometida con la reducción del impacto ambiental de los residuos (Ávora) distribuirá 13.000 ceniceros portátiles reutilizables como parte de su campaña de concienciación medioambiental.

El Fin de Año Universitario pretende también ayudar a la difusión de mensajes de vital importancia social, para lo que se dispondrá de un Punto Violeta, así como mensajes constantes durante el espectáculo contra la contra la violencia de género y el consumo responsable del alcohol.