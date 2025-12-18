"3C + 3R + 3D": La regla para no olvidar nada en tu próximo viaje

En Viajestic nos encanta recopilar los mejores trucos para que organizar tu próximo viaje sea mucho más fácil. Recientemente te contábamos cuáles eran los más buscados en Google, desde cómo hacer la maleta hasta cómo sobrevivir a un vuelo de 12 horas.

Pero lo cierto es que lo que más preocupación genera entre los pasajeros es olvidar algún objeto o documentación en casa o en el hotel antes de tu viaje. Algunos consejos es que te hagas una lista de todo lo que tienes que llevar, pero hoy queremos hablarte de la regla de las "3C + 3R +3D".

Mujer haciendo la maleta para irse de crucero | iStock

Se trata de una fórmula rápida para revisar todo lo esencial antes de salir de casa. Funciona porque cubre documentación, cuidado personal, ropa y tecnología, que son las cosas que más se suelen olvidar. Te la explicamos:

Explicación de la regla 3C + 3R + 3D:

C: Cargar (móvil, batería, cargadores)

C: Cuidar (medicinas, seguro, primeros auxilios)

C: Control (documentos, DNI/pasaporte, billetes, reservas, tarjetas de embarque...)

R: Ropa

R: Ropa interior

R: Ropa de baño

D: Dinero (monedero, tarjetas, efectivo...)

D: Digital (aplicaciones, tarjetas embarque, reservas)

D: Día a día (cepillo de dientes, crema, accesorios)