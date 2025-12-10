El pueblo de Canarias conocido como "el fin del mundo": Está rodeado de barrancos profundos y acantilados

Las Islas Canarias son un auténtico paraíso que hay que proteger y cuidar. Y en Viajestic más de una vez te hemos hablado de municipios y localidades realmente impresionantes, como es el caso de Valle Gran Rey, que ha sido comparado con Indonesia por su belleza.

Pero ahora queremos hablarte de un pueblo de La Palma conocido como "el fin del mundo" por ser uno de los más remotos y aislados. Se trata de El Tablado, un pequeño caserío perteneciente al municipio de Garafía, situado en la cara norte de la isla de La Palma. Está asentado sobre un sistema de lomas, barrancos profundos y acantilados, lo que lo convierte en uno de los enclaves más espectaculares y aislados de toda la isla.

Es conocido por su paisaje abrupto, su arquitectura rural tradicional y la sensación de "fin del mundo" que muchos viajeros aseguran que experimentan. El Tablado se encuentra encaramado entre dos grandes barrancos: Barranco de Fagundo y Barranco Los Hombres. Ambos forman parte del paisaje protegido de las laderas del norte de La Palma y es una de las zonas más silvestres y poco pobladas de la isla.

El caserío mantiene construcciones típicas palmeras, como casas de piedra volcánica con cubiertas a dos aguas y teja árabe; caminos de herradura (antiguos senderos que conectaban fincas y barrios) y bancales agrícolas construidos en piedra seca.

Además, si te gusta el senderismo, El Tablado es punto clave para varias rutas en el norte de la isla y el entorno está repleto de dragos, cardones y otras especies propias del clima norteño palmero:

GR-130 – Camino Real de La Costa: uno de los tramos más bonitos pasa por El Tablado y sube hacia Franceses.

Rutas hacia el Barranco de Fagundo, famoso por su vegetación termófila y sus profundos tajos.

Durante muchos años llegar hasta El Tablado era complicado por el estado de las carreteras, pero hoy se accede relativamente bien a través de la LP-1 (Carretera del Norte). Sin embargo, continúa siendo una zona remota, con curvas y cambios de altitud.