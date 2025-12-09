El pueblo de Málaga que se convierte en la casa de Papá Noel cada Navidad: un plan mágico para vivir en familia

Si queremos disfrutar de una Navidad con los más pequeños y dejarnos contagiar por su espíritu navideño, existen numerosos planes donde no solo disfrutan ellos, sino también los adultos, como sucede en Cortylandia o, en este caso, en Málaga donde se encuentra fábrica de regalos de Santa Claus.

En Colmenar se ha creado nada menos que un auténtico poblado navideño, como si se tratase de Laponia pero sin salir de España. Es el sueño de cualquier niño, poder ayudar a Santa Claus en su fábrica y crear un recuerdo que nunca olvidarán.

El Circo Escuela Fantasía de Colmenar es el encargado de llevar a cabo esta actividad navideña. Durante todo el año funciona como un espacio de ocio donde se realizan talleres para niños en un entorno natural. Estas actividades fusionan diversión y aprendizaje, ofreciendo un lugar seguro y mágico donde los pequeños no dejan de descubrir cosas nuevas.

El corazón de Colmenar se transforma por completo con decoraciones propias de un cuento de Navidad: cabañas, luces y el hogar de los elfos que trabajan mano a mano para que los regalos lleguen a todas las casas y llenen los corazones de los niños de alegría y espíritu navideño. El poblado permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre, durante todos los fines de semana y festivos.

Al llegar, los visitantes reciben un obsequio muy especial: un pasaporte que se irá sellando a lo largo de las actividades. La misión de los niños es ayudar a Papá Noel con las tareas navideñas, como envolver regalos, montar juguetes y crear sus propias manualidades, entre otras actividades. Además, podrán entregar su carta con deseos directamente a Papá Noel.

Horarios y precios

La experiencia se reserva a través de su página web oficial, con un coste de 15 euros por persona, eligiendo un turno para participar en los talleres.

Turno de mañana: 10:30 a 13:00 horas o de 11:00 a 13:30

Turno de tarde: 16:00 a 19:00