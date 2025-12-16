La calle soportalada más larga de Europa está en esta ciudad de España

La Quinta Avenida (Nueva York), Abbey Road (Londres), la Gran Vía (Madrid) o los Campos Elíseos (París), son algunos de los ejemplos de las calles más bonitas y famosas del mundo que debes conocer al menos una vez en la vida.

Pero... ¿sabías que la calle soportalada más larga de Europa está en una ciudad de España? Se trata de Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es cuna de civilizaciones, un museo al aire libre y un espacio donde viajar sin necesidad de billete. Su calle Mayor no solo es una vía de paso, también es un recorrido vivo por la historia de la ciudad, su cultura y tradiciones.

Su origen se remonta a la Edad Media, cuando el trazado que hoy conocemos comenzaba a consolidarse como arteria principal del barrio judío. A lo largo de los siglos, los característicos soportales, que hoy la convierten en la calle soportalada a ambos lados más larga Europa, se fueron sumando.

Estos soportales, tan reconocibles en la arquitectura alcalaína, no sólo aportan belleza, sino que también han permitido que la actividad comercial se mantenga viva generación tras generación. Tiendas centenarias, comercios familiares y nuevas propuestas conviven hoy en una mezcla que da personalidad y dinamismo a esta calle.

Calle Mayor de Alcalá de Henares, la calle soportalada a ambos lados más grande de Europa | Turismo Alcalá de Henares

Además de ser un referente comercial, la Calle Mayor es una de las estampas más fotografiadas por los visitantes. Su trazado desemboca en espacios icónicos como la Plaza de Cervantes o la Casa Natal de Miguel de Cervantes, reforzando su valor turístico y cultural. Pasear por ella supone recorrer un museo al aire libre donde conviven estilos arquitectónicos, detalles históricos y una atmósfera que habla del pasado universitario de Alcalá de Henares.