El "síndrome de la vuelta a casa por Navidad" afecta a 7 de cada 10 españoles según un estudio

Volver a casa por Navidad es uno de los grandes rituales del país… y también uno de los que más carga emocional arrastra. Cada diciembre, millones de personas emprenden el viaje de vuelta a casa para reunirse con sus familiares y amigos. Sin embargo, aunque muchos hablan de la ilusión del reencuentro, pocas veces se pone sobre la mesa la otra cara de estas fechas: estrés, nostalgia, cansancio o presiones familiares, que pueden convertir un momento esperado en un verdadero desafío emocional.

Para comprender mejor este fenómeno, OUIGO ha impulsado junto a IPSOS Digital su propio estudio de opinión entre madrileños, barceloneses, valencianos, sevillanos y malagueños. El objetivo: responder a una pregunta tan simple como reveladora: ¿Cómo nos afecta realmente volver a casa por Navidad? Con ello, la compañía quiere poner de relieve una realidad poco visible durante estas fechas, pero muy presente: el llamado "Síndrome de la Vuelta a Casa", una realidad que ya afecta a 7 de cada 10 españoles, quienes sienten la necesidad de prepararse mentalmente antes de regresar por Navidad.

El estudio indica que cerca del 75% de los encuestados volverá a casa esta Navidad y que, para un 36%, el viaje será algo más que un simple desplazamiento: lo aprovecharán para gestionar emociones, convirtiendo este trayecto en un momento necesario para tomar aire y prepararse para lo que viene. En este sentido, la compañía espera un aumento significativo de viajeros durante estos días con aproximadamente 650.000 personas desplazándose entre sus destinos.

Patri Psicóloga, escritora y conferenciante señala: "Desde el punto de vista psicológico, sabemos que volver a casa por Navidad activa múltiples capas emocionales. No se trata solo de las emociones positivas: también pueden aparecer el estrés, el cansancio acumulado, la nostalgia por las ausencias o la presión de cumplir determinadas expectativas familiares, entre otros factores. Cada generación, con sus propias circunstancias, vive este proceso de forma diferente. Identificar estas emociones es clave para gestionarlas adecuadamente y convertir estas fechas en un periodo más consciente y equilibrado".

Los datos que lo evidencian

El estudio revela que el viaje de regreso a casa por Navidad es mucho más que un desplazamiento: se trata de una experiencia llena se sentimientos y emociones encontradas. Aunque estas fechas suelen asociarse con alegría, los datos del estudio OUIGO muestran que volver a casa no es solo ilusión: el 44 % de los viajeros experimenta nostalgia, el 11 % siente estrés y el 8 % se muestra agobiado. El patrón generacional es claro: el estrés y el agobio aumenta progresivamente con la edad de los encuestados. Los principales factores de tensión son las ausencias o pérdidas (39 %) -especialmente en los mayores y en Madrid y Valencia-, los gastos y la organización del viaje (37 %), en los barceloneses, o la falta de descanso por la pérdida de rutinas (24 %) en las demás provincias.

La Navidad se vive entre la celebración y el cansancio. De hecho, al menos un 67% de los encuestados sienten la necesidad de prepararse mentalmente antes de ir a casa por Navidad, siendo Valencia la ciudad que más lo necesita, con un 42%. El interés por el apoyo emocional crece: 3 de cada 4 españoles estarían abiertos a charlar con un psicólogo durante el viaje.

Tras las celebraciones, un 19% señala que después de estas fechas "necesitan vacaciones después de las vacaciones". Los madrileños son los que más agradecen volver a la rutina, mientras que los barceloneses son los que más cansados llegan al final de este periodo.

Por otro lado, el 29% habla en terapia sobre lo que supone emocionalmente la Navidad o estaría dispuesto a hacerlo. Una brecha generacional de 23 puntos separa a jóvenes y mayores en la apertura al apoyo emocional. De esta manera, el estudio evidencia que la experiencia de regresar a casa tras las fiestas varía significativamente según la edad y la generación, mientras que las diferencias entre ciudades son menos marcadas.

Según la psicóloga, especialista en terapia de pareja y familiar, Alicia González: "En estas fechas, muchas personas sienten que "deberían" vivir la Navidad de una manera concreta, cuando en realidad lo más sano es atender cómo se sienten de verdad. Reconocer el cansancio, las tensiones o la ilusión sin exigencias, y a la vez identificar nuestros propios límites (cuánto podemos dar, cuánto necesitamos descansar y qué espacio necesitamos para nosotros mismos) nos ayuda a llegar más preparados y a vivir los reencuentros desde un lugar más sereno y sostenible".

Cada generación vive la Navidad a su manera

El estudio también revela diferencias por edad: los jóvenes de 18 a 24 años muestran menor intención de regresar a casa por Navidad prefiriendo otros planes con amigos. Sin embargo, son los que sienten mayor tristeza al finalizar las fiestas, con la nostalgia como emoción dominante. Este grupo destaca por necesitar preparación mental antes de los reencuentros y por sentirse afectado por las comparaciones sociales (pareja, trabajo, hijos). Entre los 25 y 30 años, la ilusión y la alegría predominan, aunque son los que más presionados se ven por la convivencia familiar y destaca una mayor apertura al apoyo psicológico (necesitan preparación mental antes de volver a casa). Los adultos de 31 a 35 años disfrutan la Navidad con equilibrio emocional y alta apertura al apoyo psicológico. A partir de los 36 años, crecen el cansancio y el estrés, llegando a su punto más alto entre los 41 y 50 años, el grupo más agobiado, pero menos dispuesto a pedir ayuda.

Felices Vueltas

Partiendo de estas conclusiones y con el propósito de que el viaje de vuelta en Navidad sea más llevadero, OUIGO presenta Felices Vueltas, una iniciativa que busca ofrecer a los viajeros consejos prácticos de la mano de psicólogos para hacer su regreso a casa por Navidad más cómodo y agradable a bordo de sus trenes de alta velocidad.

Durante los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre, los viajeros que se desplacen entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga podrán disfrutar de una charla exclusiva con un equipo de psicólogos profesionales entre los que se encuentran Patri Psicóloga y Alicia González.