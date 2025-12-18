Fitur cambia su tradición: Se inaugurará oficialmente el jueves 22 de enero de 2026

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) introducirá un cambio significativo en su 46 edición: la inauguración oficial se trasladará al jueves 22 de enero en lugar del tradicional miércoles, según han confirmado a Europa Press desde Ifema Madrid.

Esta modificación, que afecta a los actos protocolarios y de apertura, permitirá reprogramar eventos para adaptarse a la nueva agenda, mientras la feria mantendrá sus fechas generales del 21 al 25 de enero de 2026.

México en Fitur | Europa Press

Este ajuste responde a la estrategia de Fitur por reforzar su apuesta decidida por la diversificación de la oferta turística, "consolidándose como una plataforma más especializada, innovadora y orientada al conocimiento".

Con la incorporación del nuevo Pabellón del Conocimiento (pabellón 12), la feria amplía su enfoque hacia secciones temáticas avanzadas como FITUR TechY, Know-How & Export, Sports, el Observatorio FITURNEXT y el área de Travel Technology, convirtiéndose en una "ventana al turismo del futuro" y epicentro de debate sobre sostenibilidad, digitalización e innovación.

A un mes de su celebración, FITUR 2026 anuncia una participación récord con más de 10.000 empresas representando toda la cadena de valor del sector: desde destinos y administraciones públicas hasta compañías de transporte, alojamiento, intermediación, tecnología, innovación y servicios especializados.

Fitur 2025, la Feria de Turismo de Madrid | Europa Press

Esta presencia integral subraya el carácter estratégico de la feria como punto de encuentro global, "favoreciendo la generación de negocio, la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento".

Según sus organizadores la diversidad de actores permitirá abordar transversalmente los grandes retos del turismo, "impulsando un modelo más competitivo, sostenible e innovador a escala internacional".

Además, el fin de semana (sábado 24 y domingo 25 de enero), Fitur abrirá sus puertas al público general, transformándose en 'la gran fiesta del turismo' y conectando directamente a destinos y empresas con el viajero final.

La feria ocupará un total de nueve pabellones en Ifema Madrid. El país socio será México que participará por primera vez con la representación completa de sus 32 estados, en un pabellón histórico que destacará su riqueza cultural, gastronómica y turística.