Cómo celebran el Año Nuevo en otros países del mundo: 10 tradiciones diferentes

La Navidad y el fin de año están a la vuelta de la esquina y con ellos, llegan tradiciones muy arraigadas como colocar el belén y el árbol en casa, el sorteo de la Lotería de Navidad, la llegada de los Reyes Magos con su roscón o las doce uvas en Nochevieja. Incluso dentro de España existen distintas formas de celebración, como en un pueblo de Soria, donde es tradición recibir el año nuevo comiendo torreznos. Al igual que ocurre en nuestro país, en otras partes del mundo también existen maneras muy particulares de celebrar estas fechas y dar la bienvenida al nuevo año con rituales cargados de simbolismo.

Francia

El Año Nuevo se celebra con cenas entre amigos y familiares, champán y la tradición de besarse bajo el muérdago mientras se desea "Bonne année". También es habitual vestirse con ropa elegante, lo que en francés se expresa como "se mettre sur son 31".

Inglaterra

En ciudades como Londres se organizan grandes fiestas con fuegos artificiales y cruceros por el río Támesis. A medianoche se brinda con champán mientras se canta "Auld Lang Syne", una canción que simboliza la amistad y el recuerdo del año que termina.

Noruega

La celebración suele ser más íntima, con cenas familiares, pero se combina con experiencias únicas como avistamientos de auroras boreales, baños en aguas heladas y reuniones en cabañas tradicionales.

Italia

Las lentejas son el plato estrella de Nochevieja, ya que simbolizan abundancia y buena suerte. También es común llevar ropa interior roja o amarilla y, en algunas zonas, tirar objetos viejos por la ventana como gesto simbólico para dejar atrás lo negativo.

Alemania

Se intercambian amuletos de la suerte como cerditos o tréboles, y se practica el Bleigießen, un ritual para predecir el futuro fundiendo plomo. La noche suele acompañarse de cenas sociales con raclette o fondue.

Japón

El Año Nuevo se centra en la limpieza y la renovación. Se visitan templos, se escuchan las 108 campanadas budistas, se comen Toshikoshi Soba y platos tradicionales llamados Osechi Ryori.

Brasil

La celebración tiene lugar en las playas, donde la gente viste de blanco para atraer la paz, lanza flores al mar en honor a la diosa Yemanjá y salta siete olas para pedir deseos.

Argentina

Se vive en pleno verano, con cenas al aire libre, asados, brindis con sidra o champán y tradiciones como comer doce uvas y llevar ropa interior amarilla para atraer la buena suerte.

India

Se realiza una profunda limpieza del hogar y se decora con lámparas y velas para recibir a la diosa Lakshmi. Estrenar ropa nueva simboliza cerrar un ciclo y comenzar otro con energía positiva.

Filipinas

Son fiestas muy ruidosas, cargadas de fuegos artificiales con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. Se utiliza ropa de lunares y se comen alimentos redondos y fideos pancit para atraer la riqueza y la longevidad.

¿Y a ti, qué celebración de Año Nuevo te gusta más?