Los trucos de viaje más buscados en Google: del equipaje perfecto a cómo sobrevivir a un vuelo de 12 horas

En plena temporada alta de escapadas, son muchas las personas que utilizan Google para preparar sus viajes con más detalle que nunca. Aunque las búsquedas de destinos siguen siendo las protagonistas, en los últimos meses se ha disparado el interés por los "travel hacks": trucos, consejos y dudas prácticas que sean útiles para preparar las vacaciones.

Entre los términos que más crecen destacan consultas como "cómo hacer la maleta perfecta", "truco para que quepa todo en la maleta", "cómo dormir en un avión" o "qué llevar en el equipaje de mano".

Ordenador buscando en Google | Pexels

Cómo preparar el equipaje o la maleta

Uno de los temas estrella es la preparación de la maleta. Los viajeros buscan desde métodos minimalistas (como el famoso "capsule packing") hasta trucos para evitar pagar equipaje extra en las aerolíneas low cost.

Algunas de las preguntas más frecuentes son "¿cuántos litros tiene una maleta de cabina?" o "¿cómo doblar la ropa para que no se arrugue?".

Maleta preparada para una escapada veraniega | iStock

A la pregunta de ¿qué llevar en la maleta?, nuestra respuesta es: ropa interior, calcetines y pijama, 2-3 camisetas básicas, 1 prenda versátil (camisa o blusa), una chaqueta ligera y zapatillas o sandalias. Que no se te olviden algunas cosas importantes como la documentación, el móvil, la batería externa y los cargadores, una botella reutilizable vacía, la medicación y artículos de higiene (menores a 100ml)...

Y la pregunta clave, ¿cómo doblar la ropa para ahorrar espacio en la maleta?:

Enrolla la ropa, no la dobles: ocupa un 20–30% menos.

Coloca lo más pesado abajo y cerca de las ruedas.

Usa bolsas de compresión o packing cubes.

Lleva puesto lo más voluminoso (sudadera, abrigo).

Haz conjuntos combinables: 3 partes de arriba y 1 parte de abajo.

Lleva una bolsa de lavandería plegable para separar ropa sucia.

Dormir en un avión: el reto imposible

Chica joven durmiendo en el avión | iStock

Las búsquedas sobre cómo descansar en un vuelo largo han aumentado especialmente. A continuación te damos algunos tips:

Elige ventana: podrás apoyarte y habrá menos interrupciones.

Ajusta el horario de sueño un día antes del vuelo.

Evita alcohol y el café 6 horas antes del vuelo

Usa almohada cervical, tapones y antifaz.

Pide que no te despierten para la comida (puedes decirlo antes).

Haz 5 minutos de estiramientos antes de embarcar.

Trucos tecnológicos que buscan los viajeros

Chico buscando un viaje con dos pasaportes | iStock

Otra de las preguntas más buscadas es "¿qué objetos llevar durante un viaje?" o "¿cómo viajar seguro con wifi pública?". Algunos de los tips que tienes que tener en cuenta son:

Lleva adaptador universal y una regleta pequeña.

Descarga Google Maps offline.

Usa una VPN si te conectas a WiFi de hoteles/aeropuertos.

Haz fotos de pasaporte, tarjetas y documentos.

Lleva un AirTag/Tile en la maleta.

Cómo ahorrar dinero en vuelos y hoteles

Vuelos baratos por internet | iStock

Pero sin duda, las preguntas más repetidas en Google por los viajeros son: "¿Cómo encontrar vuelos baratos?" o "el mejor día para reservar". Algunos de los consejos que tienes que tener en cuenta para conseguir vuelos a mejor precio son: