Cómo elegir el mejor asiento del avión: ¿Pasillo o ventana?, ¿primeras filas o últimas?

A la hora de reservar un viaje, sobre todo si es de larga distancia, una de las cosas más importantes es el vuelo y la aerolínea con la que vas a viajar. Pero sabemos que a veces acertar con el asiento que tienes que elegir para poder estar cómo no es del todo fácil.

Por eso en Viajestic hemos querido preparar una guía para que sepas cómo elegir el mejor asiento del avión. ¿Es mejor el pasillo o la ventana?, ¿las primeras filas o las últimas?, ¡te damos las respuestas!

Asientos de un avión | iStock

Si lo que quieres es dormir durante el vuelo, lo mejor es que cojas un asiento que esté al lado de la ventana y en la mitad o parte delantera del avión.

Si tienes las piernas largas y quieres estar cómodo, el mejor asiento es el que está en las salidas de emergencia.

Si lo que quieres es evitar las turbulencias o marearte, te recomendamos que te sientes sobre las alas.

Si tienes prisa y quieres salir lo más rápido posible del avión para llegar antes a tu destino, te aconsejamos que elijas un asiento que esté en las filas delanteras.

Y por último, si viajas en familia o con amigos y te gustaría que todos os sentarais juntos, te recomendamos las filas traseras del avión, es más probable encontrar asientos vacíos.

Así que ya sabes, a punta estos trucos para que la próxima vez que reserves tu próximo viaje en avión tengas claro cuál es el mejor asiento del vuelo según tus intereses. ¡Seguro que nos lo agradecerás!