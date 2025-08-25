Asturias salvaje: El Parque Natural donde puedes ver osos en libertad

En Asturias, como bien sucede en las diferentes regiones del norte de España, los grandes paisajes verdes repletos de fauna y flora representan uno de los principales atractivos turísticos. Pero, ¿sabías que hay un parque natural en esta comunidad donde puedes ver osos en libertad?

El Parque Natural de Somiedo está compuesto por nada menos que 30.000 hectáreas de auténtica naturaleza. Fue declarado Parque Natural en 1988 (siendo el primero de Asturias) y, en el año 2000, se ganó el título de Reserva de la Biosfera por la Unesco. Y no es para menos, ya que allí los animales viven en absoluta paz y armonía, alejados del caos de la civilización.

Si bien es cierto que las rutas de senderismo son en sí mismas actividades idóneas para visitar el Parque Natural de Somiedo, hay una aventura imprescindible que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida: el avistamiento de osos pardos cantábricos.

Oso pardo | Sinc

Durante esta experiencia, los visitantes podrán descubrir las costumbres de dichos animales; mientras pasean por su hábitat para seguir sus rastros y conocen su comportamiento en directo. Todo ello respetando, por supuesto, el valor ecológico del parque y el respeto por su fauna.

Y es que los osos pardos son una parte fundamental de la fauna nacional. Una especie que, a pesar de estar en peligro de extinción hace diez años, ha recuperado buena parte de su población gracias a las estrictas políticas de consevación.

Aunque el Parque Natural de Somiedo no solo abre sus puertas a los que desean contemplar la majestuosidad de los osos en primera persona. También es el entorno perfecto para ver todo tipo de reptiles, como las víboras, los lagartos y los tritones o incluso dormir bajo las estrellas.

¿Todavía no lo has visitado? Prepara tu mochila y pon rumbo a la Asturias más salvaje. Sin duda, recordarás esta aventura de por vida.