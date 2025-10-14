El pequeño pueblo de Gran Canaria conocido como "la Villa del Agua" que tiene una cascada de 30 metros

Gran Canaria es una de las islas más populares de nuestro país, principalmente por sus playas, de hecho hace poco te contábamos que hay una que es conocida como "las Bahamas españolas".

Sin embargo, pocos saben (pero ya estamos aquí nosotros para contártelo), que Gran Canaria también tiene municipios y localidades maravillosas, como la conocida "Villa del Agua".

Se trata de Firgas, un pueblo de más de 7.000 habitantes que es el municipio con menor extensión de la isla y uno de los 11 municipios canarios que no cuentan con salida al mar.

El principal protagonista de este pueblo que está al norte de la isla es el agua, tal y como demuestra la cascada artificial de treinta metros de longitud que discurre por el paseo de Gran Canaria, en la antigua calle Real.

Si lo visitas, no te puedes perder el casco urbano, cuyo centro neurálgico es la plaza y la iglesia de San Roque. Además, si quieres tener una de las mejores vistas del Atlántico y del norte de Gran Canaria tienes que ir al mirador de la primera.

Además, Firgas cuenta con el molino de agua en uso más antiguo de las Islas Canarias, que ha sido rehabilitado para los visitantes. Como siempre, te recomendamos pasear por sus calles decoradas de azulejos y sus casas antiguas.