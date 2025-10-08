Cómo conseguir los viajes gratis de Renfe si viajaste con el Verano Joven: Se pueden usar hasta el 31 de diciembre

El Verano Joven 2025 ya ha terminado pero hay algunas empresas de transporte ferroviario que han decidido alargarlo unos meses más para poder seguir ofreciendo descuentos a sus pasajeros, como es el caso de Renfe.

Y es que tal y como ya te contamos en su momento, si eres cliente Más Renfe y has viajado al menos 2 veces con sus servicios AVE, Avlo o Larga Distancia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, recibirás un código de descuento del 100% para comprar un billete en los siguientes 3 meses.

Es decir, cada dos viajes que hayas hecho con el Verano Joven 2025, consigues un billete gratis. La única condición es que esta oferta está limitada a un máximo de 2 códigos promocionales por cliente de Verano Joven.

Condiciones y cómo utilizar el código

Requisitos y condiciones

Lo primero que tienes que saber es que para poder obtener los códigos con los billetes gratis tienes que estar dado de alta (en la web o app) como cliente Más Renfe. Si cuando viajaste con el Verano Joven 2025 no eras cliente Más Renfe, no podrás obtener estos códigos.

Los billetes gratis se podrán utilizar para viajar hasta el próximo 31 de diciembre (recuerda que están limitados a dos códigos promocionales por cliente), solo en la opción Elige Estándar y en trenes y horarios seleccionados. Además, el código es de un solo uso y no se incluyen los complementos.

La promoción del código aplica para todos los productos de servicios comerciales AVE y Larga Distancia excepto Avlo, billetes combinados y trenes internacionales.

Cómo encontrar el código

Para poder encontrar el código o los dos códigos gratis que te corresponden de los viajes que has realizado del Verano Joven 2025 tienes que acceder a tu cuenta personal de Renfe e ir a 'Mis códigos'. Si has cumplido con todos los requisitos, el código tiene que aparecerte ahí de forma automática.