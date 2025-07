5 rutas de senderismo para disfrutar del suave clima gallego en verano

Su clima suave, un poco más cálido en las Rías Baixas que en las Altas, convierte a Galicia en un destino atractivo para cualquier amante del senderismo o el cicloturismo, si a esto añadimos la belleza natural de esta región ya cabrán pocas dudas a cerca de su idoneidad como destino para caminarlo; y si además le sumamos su rica tradición gastronómica y enológica… Seguro que ya estás organizando una escapada.

Seguro que si piensas en senderismo y Galicia piensas también en el Camino De Santiago y es que en España todos los caminos van a Santiago y terminan en la Plaza del Obradoiro, tanto el Camino francés como el inglés o el portugués por citar algunos de los más importantes; ahora bien, no todas las rutas de senderismo gallegas que merecen la pena terminan Santiago de Compostela, a continuación te recomendamos algunas que seguro que te atraen:

O Camino dos Faros en A Costa da Morte

Cabo Touriñán | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Se trata de una ruta que mira al mar en plena Costa da Morte y que no puede recorrerse en un día porque comienza en Malpica y termina en Finisterre… son unos 200 kilómetros; puedes recorrerla en varios días o elegir el tramo que más te interese, claro que para eso tienes que conocer la ruta un poco mejor: se trata de un camino que mira al mar y que pasa por todos los faros y por los principales puntos de interés de A Costa da Morte: Malpica, punto de inicio de la ruta, Fisterra, punto final del recorrido y, entre un punto y el otro: Laxe, Punta Nariga, Camariñas, Muxía, Cabo Touriñán, Cabo Vilán, Roncado… todo ello salpicado de playas de escándalo y miradores con vistas inolvidables, Castros, santuarios y otros monumentos.

El Camino de los Faros está pensado para recorrerse en 8 etapas de unos 25 kilómetros cada una y debes tener en cuenta que está catalogada como una ruta de dificultad media-alta por su terreno irregular y sus desniveles.

Sendero litoral de San Andrés de Teixido, en la Costa Ártabra

Mirador Herbeira | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

¿Sabías que el de San Andrés de Teixido es el segundo santuario más visitado de Galicia? Dicen que aquí reposan los restos del Apóstol San Andrés y, lo que es si cabe más importante, que quien no va de vivo a San Andrés de Teixido irá de muerto… Son varias las rutas que llegan a este santuario, las hay cortas (de unos 4 kilómetros) y algunas más largas (de hasta 75 kilómetros) pero lo esencial no es tanto qué ruta eligas (son todas de dificultad media, es decir, accesibles) sino que sepas que todos estos caminos que llevan a San Andrés de Teixido están en la Costa Ártabra, comarca de Ferrolterra, cerca de la bonita localidad de Cedeira y sobre los acantilados más altos de la Europa continental…

De entre todos los caminos que llevan a San Andrés de Teixido (desde Narón, Betanzos, Cariño…) ¿cuál te recomendamos? Sin duda la Ruta de Os Peiraos porque es perfecta para recorrerla en un día con total tranquilidad (son unos 15 kilómetros) y permite a los caminantes disfrutar de los mejores paisajes de la Costa Ártabra adentrándose en la Serra da Capelada, donde están los acantilados de Herbeira; esta ruta comienza en el Castillo de la Concepción, en Cedeira, pasa por la Ermita de San Antón de Corveiro y las antiguas garitas de vigilancia de Eixil y Vilar (aunque de ellas quedan apenas sus ruinas) ¿lo mejor de esta ruta? Los miradores que salpican el camino: el de Boca de Tarroiba y el de Cortes.

Ruta del Cañón del Río Mao, en la Ribeira Sacra

Pasarela Río Mao | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Esta senda es un espectáculo porque parece sobrevolar el Cañón del Río Mao; se puede recorrer comenzando en el albergue de A Fábrica da luz o en la aldea de San Laourenzo de Barxacova, en el primer caso la ruta sería de unos 16 kilómetros mientras en el segundo solo se recorrería el bucle sur y serían poco más de 11 kilómetros (este tramo es más sencillo, sin pendientes abruptas, ahora bien, te perderás las vistas desde las pasarelas de madera elevadas que tendrás que recorrer antes de llegar a San Lourenzo de Barxacova).

Se trata de una ruta circular catalogada como de dificultad media-alta si hablamos de la ruta completa, en ese caso se tarda algo más de 6 horas en recorrerla y, al ser una ruta circular, no tienes que preocuparte de pensar en cómo volver sobre tus pasos…

Ruta da Pedra e da Auga, en Armenteira

Ruta da Pedra a da Auga | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Esta ruta recorre uno d los cuatro senderos de la red Rutas do Salnés, en el corazón de las Rías Baixas; es un antiguo camino que daba servicio a los molinos de la zona y que también recorrían los romeros cada lunes de Pascua par allegar al monasterio de Santa María da Armenteira. Es una ruta corta y de dificultad baja, de poco más de 6 kilómetros sin sobresaltos: empieza en A Armenteira (en la localidad de Meis) y termina en Ribadumia.

¿Lo más interesante de este recorrido? Es una ruta perfecta para toda la familia porque es fácil de recorrer y también para los amantes del patrimonio histórico porque en esos poco más de 6 kilómetros hay más de 30 molinos, algunos de ellos absolutamente espectaculares (prepara la cámara de fotos…). La ruta empieza en Armenteira y tiene en sus primeros tramos los más complicados (sin dejar se ser una ruta de fácil recorrido), llega después a una zona recreativa en la que hacer un descanso para seguir después un cómodo paseo junto al río y llegar a Ribadumia.

Ruta de A Fervenza do Toxa, en Silleda

Fervenza da Toxa | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es una ruta circular de poco más de 12 kilómetros que se recorre con facilidad (puedes optar por no hacerla completa sino recorrer solo un tramo de unos 12 kilómetros); la ruta comienza en el mirador de la Fervenza da Toxa (una cascada realmente espectacular no solo por su altura, es de hecho la más alta de Galicia, sino también por su entorno, un robledal); tras descender del mirador por unas escaleras se recorre el tramo más incómodo (que no difícil) porque hay que pasar por algún pequeño túnel hasta ubicarte bajo el viaducto del AVE (puedes optar por recorrer este tramo bosque a través por encima del mirador en lugar de bajar); de ahí se llega hasta el Monasterio de Carboeiro desde donde el camino de vuelta a la Fervenza do Toxa está perfectamente señalizado.

La belleza paisajista de esta ruta es notable desde el principio por la imponente caída de agua de unos 70 metros de altura donde comienza y termina y por su punto intermedio donde está el Monasterio de Carboeiro, construido en el S.X.