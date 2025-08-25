laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Viajestic

Curioso

¿Qué estás buscando?

VIAJAR LIGERO

La mochila viral que "envasa al vacío" tu ropa para que puedas llevar mucho más equipaje en el avión

Olvídate de facturar maletas o pagar tasas extras en vuelos low cost: una innovadora mochila diseñada por cuatro amigos neerlandeses promete revolucionar la forma de viajar. Con su sistema de compresión al vacío, podrás llevar más ropa y accesorios sin renunciar al estilo ni a la comodidad.

mochila de vacío

Foto de Instagram.com/@melissa.sombrerero

Publicidad

Laura Mejías
Publicado:

Viajar con equipajede mano ya no significa renunciar a tus looks favoritos ni preocuparte por las restricciones de tamaño. Recientemente te enseñábamos la sudadera con mochila y ahora queremos que descubras la mochila de vacío, que utiliza un sistema comprensor integrado que reduce hasta un 80% el volumen de la ropa, permitiendo optimizar cada centímetro del equipaje.

Esto se traduce en más espacio para prendas, calzado y accesorios, todo dentro de las medidas permitidas por la mayoría de las aerolíneas. Gracias a válvulas unidireccionales y bombas manuales o recargables por USB, la ropa se mantiene compacta, organizada prácticamente libre de arrugas durante todo el viaje.

Pero la innovación no termina ahí. La mochila incluye compartimentos antirrobo, bolsillos para portátil y materiales resistentes al agua, combinando seguridad y funcionalidad. Su diseño modular permite integrar bolsas internas tipo armario portátil y compartimentos de tela, creando un sistema completo de organización que hace que encontrar cualquier prenda sea rápido y sencillo. Además, incorpora un espacio que evita que los malos olores se expandan por toda la maleta y un puerto USB para cargar el móvil en cualquier momento.

Ya sean viajeros frecuentes, familias que buscan eficiencia o amantes de la organización, esta mochila de vacío promete cambiar por completo la manera de empacar. Olvídate de las maletas voluminosas y las tarifas de facturación: con este sistema podrás viajar ligero, con estilo y sin estrés, optimizando cada centímetro de tu equipaje y disfrutando al máximo de tu aventura. Tu forma de viajar está a punto de dar un giro definitivo.

Los 6 lugares más instagrameables de España para recorrer en autocaravana

Camper o caravana en la playa
Viajestic» Curioso

Publicidad

Publicidad