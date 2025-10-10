La ciudad de Galicia que tendrá vuelo directo a Nueva York en 2026

En Viajestic siempre estamos al día de las nuevas conexiones de avión que va a haber en España. Este verano, por ejemplo, se inauguró el nuevo vuelo desde Madrid a Isla Mauricio y ahora una ciudad de Galicia tendrá vuelo directo a Nueva York en 2026.

El aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro de Santiago de Compostela contará con una conexión directa con Nueva York, a través de la aerolínea United Airlines, que comenzará a operar el 28 de mayo de 2026 y funcionará tres días a la semana.

Tal y como ha anunciado la compañía estadounidense en sus redes sociales, la ruta conectará a Santiago con el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark a partir de mayo, coincidiendo con la reapertura del aeropuerto gallego tras su cierre por las obras previstas (entre el 23 de abril y el 27 de mayo de 2026) en la pista.

En concreto, el avión en sentido Nueva York saldrá de Lavacolla los lunes, jueves y sábado a las 10.00 horas; y regresará a la Comunidad los miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas.

Así, el vuelo entre Santiago y Nueva York se realizará en 7 horas y 50 minutos. En sentido inverso, desde Newark hacia Galicia, se completará en 7 horas.

Aena ha celebrado a través de un comunicado esta novedad, destacando que ha trabajado de forma "incansable en los últimos meses con la compañía aérea estadounidense para lograr este hito".