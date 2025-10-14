Tapapiés 2025: El mapa con todos los bares y restaurantes que participan en la ruta de la tapa de Lavapiés

La ruta de la tapa de Lavapiés, conocida como Tapapiés, se celebra en las calles y plazas más emblemáticas del barrio desde el 16 al 22 de octubre. Este año participarán más de 100 bares y restaurantes que presentarán sus tapas nacionales e internacionales.

Cada establecimiento servirá una tapa exclusiva por 3,5 euros, acompañada de un botellín o caña El Águila Dorada, con la opción de degustar solo la tapa por 2,5 euros. También se ofrece para celíacos el combo sin gluten tapa y tercio Cruz Campo Especial Sin Gluten por 4 euros. A los bares y restaurantes del barrio se suman de nuevo los puestos de los Mercados de San Fernando y Antón Martín.

Un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del Primer Premio (Premio El Águila Dorada) y la del Segundo Premio (Premio del Jurado). El primero está dotado con 2.000€ (1.500€ en efectivo y 500€ canjeables en comercios del barrio) y el segundo con 1.500€ (1.000€ en efectivo y 500€ canjeables en comercios del barrio). Se mantiene el Premio del Público como Tercer Premio, dotado con 300€ en vales de compra.

El mapa con los restaurantes y bares de Tapapiés 2025

En la propia web de enlavapies.com puedes encontrar todos los restaurantes que participan y las tapas con las que concursan. Además, en la página también puedes valorar las tapas. A continuación te dejamos el mapa con todos los bares de Tapapiés 2025:

Programación de conciertos de Tapapiés 2025

Además, sus principales calles y plazas sirven de escenario para actuaciones gratuitas del 16 al 22 de octubre. Los conciertos son en las plazas de Ana Diosdado (Centro Dramático Nacional), Arturo Barea, Lavapiés, Cascorro y Nelson Mandela. Algunos pasacalles también salen de las plazas de Antón Martín y Tirso de Molina y la calle Embajadores. La plaza de Lavapiés concentra la programación para toda la familia, los días 18 y 19 de 12:30 a 13:30: magia, cuentacuentos y una divertida propuesta de rock’n roll en inglés para los más pequeños.

Contaremos con TheLighthouseKeepers y Bossa PraVocê, que encabezan el cartel del 15º Festival de Tapas y Música de Lavapiés. También disfrutaremos de las maravillosas actuaciones de Slide Guitar Experience, TheTeethless, Alberto Menes & Alex Caporuscio, Borogodo, Blues Cavaliers, Canallita Speed, Trio Más Madera, DuoSummertune, Suicide Hill, Ricos y Famosos, Jorge Martinec y Tomahawk.