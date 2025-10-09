Los 10 pueblos españoles finalistas a Capital del Turismo Rural 2025

Cada año el portal Escapada Rural elige un pueblo que será Capital del Turismo Rural de este año. El año pasado el ganador fue Santa Eulalia de Oscos, en Asturias; seguido de Altura (Castellón) y Cabezuela del Valle (Cáceres).

Pues la novena edición del certamen para elegir el ganador de este 2025 ya ha comenzado y ya puedes elegir tu favorito. Este premio nombra al destino rural favorito y su objetivo es dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

Entre los requisitos para formar parte de los candidatos los municipios tienen que tener menos de 10.000 habitantes, disponer de alojamientos rurales y no haber sido finalista o ganador en ninguna de las anteriores ediciones, entre otras características.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre a través de la web oficial y el ganador se dará a conocer el 29 de octubre. Los pueblos finalistas de este año y que optan a ser Capital del Turismo Rural 2025 son:

Ágreda (Soria)

Friol (Lugo)

Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Karrantza (Bizkaia)

Navahermosa (Toledo)

Tibi (Alicante)

Trasmoz (Zaragoza)

Valtierra (Navarra)

Vielha (Lleida)

Zuheros (Córdoba)

Además, aquellas personas que participen en la votación entrarán en el sorteo de 3 escapadas valoradas en 200 euros a gastar en una estancia en un alojamiento de EscapadaRural. La fecha límite para el disfrute de la escapada rural finaliza el 31 de enero de 2026.